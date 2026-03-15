Premios Oscar, EN VIVO: ganadores, discursos y momentos “virales”

La ceremonia de los premios Oscar 2026 arrancó en Los Ángeles con la expectativa puesta en la entrega de las preciadas estatuillas que consagran lo más destacado de la producción cinematográfica global. En una edición donde las categorías principales se presentan especialmente reñidas, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas apuesta por una gala que combine el ritmo televisivo con la solemnidad de sus galardones.

18:30 Duelo de titanes y variedad en la categoría reina

Uno de los puntos centrales de esta 98.ª edición es la fuerte disputa en la categoría de Mejor Película, donde diez títulos compiten por el máximo galardón. La incidencia principal radica en el enfrentamiento directo entre dos gigantes: Sinners, el thriller de vampiros de Ryan Coogler que llega con el récord de 16 nominaciones, y Una batalla tras otra (One Battle After Another), la epopeya política de Paul Thomas Anderson que se posiciona como la gran favorita de la crítica.

La lista se completa con propuestas que van desde la ciencia ficción satírica de Bugonia (Yorgos Lanthimos) y el terror gótico de Frankenstein (Guillermo del Toro), hasta dramas íntimos como Hamnet y Sueños de trenes (Train Dreams). Esta diversidad de géneros —que incluye también la adrenalina de F1 y el cine de autor de Marty Supreme, Valor sentimental y la brasileña El agente secreto— marca una de las ternas más reñidas y menos predecibles de los últimos años, donde no hay un consenso claro sobre cuál será la producción que finalmente logre la estatuilla dorada.