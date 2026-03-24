Reese Witherspoon celebró sus 50 años recorriendo Buenos Aires

Laura Jeanne Reese Witherspoon nació el 22 de marzo de 1976 en Nueva Orleans, Luisiana (Estados Unidos). Así que, el pasado domingo ya cumplió 50 años.

La icónica actriz ganadora de un Óscar decidió celebrar la entrada a su quinta década de vida con un viajecito a Argentina, específicamente visitando Buenos Aires.

“Hoy cumplo 50... solo quería mostrarles algunos momentos destacados. ¡Hay que reírse todos los días que se pueda!“, escribió la emblemática actriz Reese Witherspoon en su cuenta de Instagram junto a varias postales y en una de ellas se la ve frente posando feliz frente a la Casa Rosada de Argentina.

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Además, desde las redes sociales del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) compartieron una fotografía que tiene como protagonista a la famosa actriz paseando por el lugar.

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“¡Sí! Era Reese Witherspoon. El domingo pasado, con las salas llenas y todas las miradas puestas en las obras, casi nadie reconoció a la super estrella mientras recorría las exposiciones. ¡Feliz cumpleaños, Reese! Gracias por tu visita al Malba y por esta hermosa postal de recuerdo", destaca la publicación en la red social de la camarita.