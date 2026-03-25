Carlos Troche y la emotiva dedicatoria a su esposa cumpleañera: “Quien hace que nuestro mundo sea mejor”

“Hoy celebramos la vida de quien hace que nuestro mundo sea mejor. ¡Feliz cumpleaños, amor! Gracias por ser el soporte de nuestro hogar y la mamá más increíble para Charlotte“, comenzó escribiendo Carlos Troche en su cuenta de Instagram para saludar a su esposa Shelby Katyana González, quien hoy celebra una nueva vuelta al sol.

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“Que Dios te regale mucha salud para seguir disfrutando de cada momento a tu lado. ¡Te amamos!“, destacó el conductor del Noticiero Cardinal al felicitar a su amada Shelby Katyana González. El texto va acompañado de una imagen donde se ve a la pareja con el fruto de su amor, la dulce Charlotte María Bonita.

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Y, por supuesto, fue la cumpleañera Shelby Katyana la primera en reaccionar a la publicación de su esposo Carlos Troche. Ella respondió así: “Mi amor desde que desperté con ese mimo diario, con ese abrazo de amor profundo, ese regalo más maravilloso llamado Charlotte, ya me hiciste muy feliz, y mi regalo fue una sorpresa especial. Te amo mi vida”.