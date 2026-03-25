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25 de marzo de 2026 - 09:33

Carlos Troche y la emotiva dedicatoria a su esposa cumpleañera: “Quien hace que nuestro mundo sea mejor”

Carlos Troche y su esposa cumpleañera Shelby Katyana González.
Carlos Troche y su esposa cumpleañera Shelby Katyana González.Instagram/Carlos Troche

El hogar del periodista Carlos Troche hoy está de fiesta. ¿El motivo? Su esposa, Shelby Katyana González, está de cumpleaños. El conductor del Noticiero Cardinal se mostró más enamorado que nunca al dedicar un emotivo mensaje a su amada. ¡Pasá y leé!

Por ABC Color

“Hoy celebramos la vida de quien hace que nuestro mundo sea mejor. ¡Feliz cumpleaños, amor! Gracias por ser el soporte de nuestro hogar y la mamá más increíble para Charlotte“, comenzó escribiendo Carlos Troche en su cuenta de Instagram para saludar a su esposa Shelby Katyana González, quien hoy celebra una nueva vuelta al sol.

Carlos Troche y Shelby Katyana González posando felices con Charlotte María Bonita. (Instagram/Carlos Troche)
Carlos Troche y Shelby Katyana González posando felices con Charlotte María Bonita. (Instagram/Carlos Troche)

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“Que Dios te regale mucha salud para seguir disfrutando de cada momento a tu lado. ¡Te amamos!“, destacó el conductor del Noticiero Cardinal al felicitar a su amada Shelby Katyana González. El texto va acompañado de una imagen donde se ve a la pareja con el fruto de su amor, la dulce Charlotte María Bonita.

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¡Hermosa pareja! Shelby Katyana González y Carlos Troche.
¡Hermosa pareja! Shelby Katyana González y Carlos Troche.

Y, por supuesto, fue la cumpleañera Shelby Katyana la primera en reaccionar a la publicación de su esposo Carlos Troche. Ella respondió así: “Mi amor desde que desperté con ese mimo diario, con ese abrazo de amor profundo, ese regalo más maravilloso llamado Charlotte, ya me hiciste muy feliz, y mi regalo fue una sorpresa especial. Te amo mi vida”.