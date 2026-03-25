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25 de marzo de 2026 - 10:36

El piloto español Fernando Alonso, a sus 44 años, recibió a su primer hijo

Fernando Alonso se estrena como padre a sus 44 años. (Jade GAO / AFP)
Fernando Alonso se estrena como padre a sus 44 años. (Jade GAO / AFP)070609+0000 JADE GAO

Fernando Alonso ya recibió a su primer hijo. Medios internacionales aseguran que el piloto español de Fórmula 1 y su pareja Melissa Jiménez dieron la bienvenida a su bebé hace solo unas horas.

Por ABC Color

El piloto asturiano Fernando Alonso y su pareja, la periodista Melissa Jiménez, ya tienen a su primer hijo juntos en sus brazos, según medios internacionales.

Fernando Alonso aguardaba con ansias al fruto de su amor con la periodista Melissa Jiménez. Hoy, ya tiene en sus brazos a su primogénito. (EFE/EPA/ALI HAIDER)
Fernando Alonso aguardaba con ansias al fruto de su amor con la periodista Melissa Jiménez. Hoy, ya tiene en sus brazos a su primogénito. (EFE/EPA/ALI HAIDER)

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Cuentan que la llegada del esperado bebé ha retrasado el viaje de Fernando Alonso a Suzuka, donde el próximo fin de semana se desarrollará el Gran Premio de Japón.

El piloto español Fernando Alonso retrasa su llegada a Suzuka por el nacimiento de su primer hijo. (Paul Crock / AFP)
El piloto español Fernando Alonso retrasa su llegada a Suzuka por el nacimiento de su primer hijo. (Paul Crock / AFP)

El recién nacido es el primer hijo del piloto Fernando Alonso y el cuarto de la periodista deportiva Melissa Jiménez, quien además es madre de Gala, Abril y Max, frutos de su anterior relación con el futbolista Marc Bartra.