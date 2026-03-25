El piloto español Fernando Alonso, a sus 44 años, recibió a su primer hijo

El piloto asturiano Fernando Alonso y su pareja, la periodista Melissa Jiménez, ya tienen a su primer hijo juntos en sus brazos, según medios internacionales.

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Cuentan que la llegada del esperado bebé ha retrasado el viaje de Fernando Alonso a Suzuka, donde el próximo fin de semana se desarrollará el Gran Premio de Japón.

El recién nacido es el primer hijo del piloto Fernando Alonso y el cuarto de la periodista deportiva Melissa Jiménez, quien además es madre de Gala, Abril y Max, frutos de su anterior relación con el futbolista Marc Bartra.