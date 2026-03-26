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26 de marzo de 2026 - 09:45

Ivanka Trump dio la bienvenida al nuevo integrante de su familia

Ivanka Trump posando con Aspen en sus brazos y junto a otro de los perritos de la familia.
Ivanka Trump posando con Aspen en sus brazos y junto a otro de los perritos de la familia.Instagram/Ivanka Trump

La familia de Ivanka Trump (44) tiene un nuevo y tierno integrante. ¡Sí! La hija de Donald Trump dio la bienvenida en las redes sociales a su nueva mascota llamada Aspen. ¡Pasá a conocer al adorable cachorrito!

Por ABC Color

El hogar de Ivanka Trump y Jared Kushner tiene un nuevo integrante que fue recibido con mucho amor y alegría.

“Bienvenido a la familia, Aspen”, escribió la hija de Donald Trump en su cuenta de Instagram al presentar a la mascota a sus casi 9 millones de seguidores de todo el mundo.

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El tierno Aspen es el nuevo integrante de la familia Kushner-Trump. (Instagram/Ivanka Trump)
El tierno Aspen es el nuevo integrante de la familia Kushner-Trump. (Instagram/Ivanka Trump)

El tierno cachorrito llegó para sumarse a las travesuras de Winter y Simba, los otros perritos de la familia Kushner-Trump.

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El tierno Aspen mimándose con Arabella. (Instagram/Ivanka Trump)
El tierno Aspen, rodeado de Winter y Simba y mimándose con Arabella. (Instagram/Ivanka Trump)

Aspen vivirá en la mansión ubicada en Indian Creek Island en Miami y será un compañero más de juegos y aventuras de los tres hijos de Ivanka Trump: Arabella, Joseph y Theodore, quienes están más que felices con la llegada del dulce cachorro.