Ivanka Trump dio la bienvenida al nuevo integrante de su familia

El hogar de Ivanka Trump y Jared Kushner tiene un nuevo integrante que fue recibido con mucho amor y alegría.

“Bienvenido a la familia, Aspen”, escribió la hija de Donald Trump en su cuenta de Instagram al presentar a la mascota a sus casi 9 millones de seguidores de todo el mundo.

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El tierno cachorrito llegó para sumarse a las travesuras de Winter y Simba, los otros perritos de la familia Kushner-Trump.

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Aspen vivirá en la mansión ubicada en Indian Creek Island en Miami y será un compañero más de juegos y aventuras de los tres hijos de Ivanka Trump: Arabella, Joseph y Theodore, quienes están más que felices con la llegada del dulce cachorro.