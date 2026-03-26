Video: Gretha Matiauda es la nueva Miss Universo Paraguay

Gretha Matiauda fue coronada como la nueva Miss Universo Paraguay. La ceremonia se desarrolló en el salón de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), bajo el lema "Más que belleza, un propósito".

Durante su primer discurso como soberana, Matiauda apeló a la identidad nacional y al valor de la mujer paraguaya. La joven afirmó que “somos hijas de las residentas que levantaron una nación entera”.

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Con 24 años, Gretha desarrolla su carrera como modelo internacional y es la imagen de reconocidas marcas. Su experiencia en certámenes de belleza es amplia, como en 2022 alcanzó el cuarto lugar en Miss Continentes Unidos y en 2023 representó al país en el Miss Tierra en Vietnam, donde logró posicionarse en el Top 8 de traje nacional y en el Top 4 de la competencia en traje de baño.

Nueva era en la organización

Uno de los momentos más significativos de la gala fue el anuncio de la nueva dirección nacional. Lourdes Arévalos, quien hizo historia al lograr el tercer puesto en Miss Universo 2006, el mejor resultado para Paraguay hasta la llegada de Nadia Ferreira, fue presentada oficialmente como la nueva encargada de la organización.

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El evento incluyó un homenaje a la trayectoria de Arévalos.

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La encargada de entregar la corona a su sucesora fue la reina saliente, Yanina Gómez, cerrando así un ciclo y dando inicio oficial al camino de Matiauda rumbo a la corona universal.

Con esta elección, Paraguay define a su representante como Miss Universo.