Dulce María, de RBD, fue mamá por segunda vez a los 40

La cantante mexicana Dulce María ya recibió a su segunda hija, fruto de su amor con el director de cine Paco Álvarez. “Marzo /2026 ¡Bienvenida Fernanda! llegaste a iluminar nuestra vida, a llenarla de esperanza y darnos paz en medio de lo agitado del mundo y de la vida", escribió la exintengrante de RBD en su cuenta de Instagram junto a un tierno videíto.

Lea más: Anahí, Dulce María y Maite, de RBD, posaron con sus hijos

“¡Solo nosotros sabemos el camino para tenerte en nuestros brazos y cuanto lo anhelábamos! Estamos infinitamente agradecidos por tu vida, llegas a completar nuestra familia y ahora nuestra pequeña María Paula se convierte en hermana mayor”, siguió expresando emocionada Dulce María al tiempo de destacar: “¡Morimos de ganas por recorrer la vida contigo! Te amamos bebita mágica".

Lea más: ¡Mirá las fotos de los RBD en el bautismo de la hija de Maite Perroni!

Dulce María Espinosa Saviñón fue madre por segunda vez a los 40 años, pues en diciembre pasado llegó a su cuarta década de vida.