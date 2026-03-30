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30 de marzo de 2026 - 15:27

Dulce María, de RBD, fue mamá por segunda vez a los 40

Dulce María y Paco Álvarez esperaban felices y ansiosos a Fernanda. Hoy, ya tienen a su segunda hija en brazos.
Dulce María y Paco Álvarez esperaban felices y ansiosos a Fernanda. Hoy, ya tienen a su segunda hija en brazos.Instagram/Paco Álvarez

La mexicana Dulce María (40), exintegrante del grupo musical RBD, dio la bienvenida a su segunda hija. “Estamos infinitamente agradecidos por tu vida, llegas a completar nuestra familia”, expresó la artista en sus redes al dar el tierno anuncio.

Por ABC Color

La cantante mexicana Dulce María ya recibió a su segunda hija, fruto de su amor con el director de cine Paco Álvarez. “Marzo /2026 ¡Bienvenida Fernanda! llegaste a iluminar nuestra vida, a llenarla de esperanza y darnos paz en medio de lo agitado del mundo y de la vida", escribió la exintengrante de RBD en su cuenta de Instagram junto a un tierno videíto.

Con un video donde se ven las manos de la recién nacida Fernanda y las de sus papis y hermanita mayor, la cantante Dulce María anunció la llegada de su segunda hija. (Instagram/Dulce María)
Con un video donde se ven las manos de la recién nacida Fernanda y las de sus papis y hermanita mayor, la cantante Dulce María anunció la llegada de su segunda hija. (Instagram/Dulce María)

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“¡Solo nosotros sabemos el camino para tenerte en nuestros brazos y cuanto lo anhelábamos! Estamos infinitamente agradecidos por tu vida, llegas a completar nuestra familia y ahora nuestra pequeña María Paula se convierte en hermana mayor”, siguió expresando emocionada Dulce María al tiempo de destacar: “¡Morimos de ganas por recorrer la vida contigo! Te amamos bebita mágica".

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Dulce María, el día de su cumpleaños número 40, recibiendo un tierno beso de su hija mayor María Paula. (Instagram/Dulce María)
Dulce María, el día de su cumpleaños número 40, recibiendo un tierno beso de su hija mayor María Paula. (Instagram/Dulce María)

Dulce María Espinosa Saviñón fue madre por segunda vez a los 40 años, pues en diciembre pasado llegó a su cuarta década de vida.