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30 de marzo de 2026 - 14:15

“La Roca” recibirá el Disney Legends Award

El famoso actor Dwayne Johnson será distinguido con el Disney Legend Award. (EFE/EPA/ETTORE FERRARI)
El famoso actor Dwayne Johnson será distinguido con el Disney Legend Award. (EFE/EPA/ETTORE FERRARI) ETTORE FERRARI

El actor Dwayne Johnson, más conocido como “La Roca”, reveló feliz que recibirá el Disney Legends Award. “Me emocioné muchísimo cuando recibí la llamada, ya que esa voz al otro lado de la línea me dijo que recibiría el máximo galardón de Disney”, expresó el icónico artista.

Por ABC Color

Dwayne Johnson, “La Roca”, compartió con sus más de 390 millones de seguidores en Instagram su alegría tras conocer que será galardonado con el Disney Legends Award 2026.

Me emocioné muchísimo cuando recibí la llamada, ya que esa voz al otro lado de la línea me dijo que recibiría el máximo galardón de Disney: el Premio Leyendas de Disney”, escribió feliz “La Roca” en su cuenta de Instagram.

Dwayne Johnson es muy querido por el público a nivel mundial y pronto será nombrado Leyenda de Disney. (EFE/EPA/ETTORE FERRARI)
Dwayne Johnson es muy querido por el público a nivel mundial y pronto será nombrado Leyenda de Disney. (EFE/EPA/ETTORE FERRARI)

“Este premio reconoce a personas con un impacto significativo y global en Disney. Estoy conmovido. ¡Muchas gracias! Creo en el trabajo duro, la gratitud, la humildad, la bondad, el cuidado de los demás y el respeto a la confianza que depositan en mí; es algo sagrado”, destacó el actor Dwayne Johnson.

"Estoy conmovido", aseguró el actor Dwayne Johnson al enterarse que recibirá el Disney Legends Award. (EFE/EPA/RICCARDO ANTIMIANI)
"Estoy conmovido", aseguró el actor Dwayne Johnson al enterarse que recibirá el Disney Legends Award. (EFE/EPA/RICCARDO ANTIMIANI)

Emocionado y agradecido, “La Roca” también expresó en al red social de la camarita: “Y siempre, siempre, siempre, siempre intentaré brindar un poco de alegría a la gente de todo el mundo. Gracias a Josh, Alan, Dana, Asad, David, Steve, a los equipos ejecutivos, a los Imagineers, a todos los empleados y miembros del elenco de Disney en todo el mundo. ¡Estoy deseando llegar y mostrar mi gratitud en persona en la ceremonia!“.

La entrega del Disney Legend Award tendrá lugar el 16 de agosto en el Honda Center de Anaheim, California.