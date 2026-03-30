“La Roca” recibirá el Disney Legends Award

Dwayne Johnson, “La Roca”, compartió con sus más de 390 millones de seguidores en Instagram su alegría tras conocer que será galardonado con el Disney Legends Award 2026.

“Me emocioné muchísimo cuando recibí la llamada, ya que esa voz al otro lado de la línea me dijo que recibiría el máximo galardón de Disney: el Premio Leyendas de Disney”, escribió feliz “La Roca” en su cuenta de Instagram.

“Este premio reconoce a personas con un impacto significativo y global en Disney. Estoy conmovido. ¡Muchas gracias! Creo en el trabajo duro, la gratitud, la humildad, la bondad, el cuidado de los demás y el respeto a la confianza que depositan en mí; es algo sagrado”, destacó el actor Dwayne Johnson.

Emocionado y agradecido, “La Roca” también expresó en al red social de la camarita: “Y siempre, siempre, siempre, siempre intentaré brindar un poco de alegría a la gente de todo el mundo. Gracias a Josh, Alan, Dana, Asad, David, Steve, a los equipos ejecutivos, a los Imagineers, a todos los empleados y miembros del elenco de Disney en todo el mundo. ¡Estoy deseando llegar y mostrar mi gratitud en persona en la ceremonia!“.

La entrega del Disney Legend Award tendrá lugar el 16 de agosto en el Honda Center de Anaheim, California.