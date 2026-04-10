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10 de abril de 2026 - 09:15

La influencer Steffi Schouten espera a su segunda hija

Steffi Schouten y Mariano Garcete esperan felices a su segunda hija. La bebé en camino será la nueva compañerita de travesuras de la dulce Agostina.
Steffi Schouten y Mariano Garcete esperan felices a su segunda hija. La bebé en camino será la nueva compañerita de travesuras de la dulce Agostina.Instagram/Steffi Schouten

La influencer y abogada Steffi Schouten está la dulce espera y reveló que su bebé en camino es una niña. Así que, pronto Agostina se estrenará como hermanita mayor.

Por ABC Color

Steffi Schouten y su esposo Mariano Garcete aguardan felices y ansiosos al segundo fruto de su amor. A inicios de marzo anunciaron que estaban nuevamente en la dulce espera y ahora revelaron el sexo del bebé en camino. ¡Es una niña!

Steffi Schouten y Mariano Garcete con la cumpleañera Agostina. (Instagram/Steffi Schouten)
Steffi Schouten y Mariano Garcete con su primogénita Agostina, la niña que pronto será hermanita mayor. (Instagram/Steffi Schouten)

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“¡Te esperamos mi bebé, la bendición más linda del 2026!“, escribió mamá Steffi Schouten en su cuenta de Instagram al tiempo de destacar emocionada: ”Ya te queremos ver navegando esta hermosa vida con tu hermanita. Gracias Dios por tanto”.

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Steffi Schouten y Mariano Garcete el día del "sí, quiero". Ayer, la celebraron sus Bodas de Papel.
Steffi Schouten y Mariano Garcete están casados hace dos años y ahora esperan a su segunda hija. (Instagram/Steffi Schouten)

La segunda hija de la influencer y abogada Steffi Schouten y Mariano Garcete llegará en setiembre próximo. Ese mismo mes, su hermanita Agostina cumplirá dos añitos.