La influencer Steffi Schouten espera a su segunda hija

Steffi Schouten y su esposo Mariano Garcete aguardan felices y ansiosos al segundo fruto de su amor. A inicios de marzo anunciaron que estaban nuevamente en la dulce espera y ahora revelaron el sexo del bebé en camino. ¡Es una niña!

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“¡Te esperamos mi bebé, la bendición más linda del 2026!“, escribió mamá Steffi Schouten en su cuenta de Instagram al tiempo de destacar emocionada: ”Ya te queremos ver navegando esta hermosa vida con tu hermanita. Gracias Dios por tanto”.

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La segunda hija de la influencer y abogada Steffi Schouten y Mariano Garcete llegará en setiembre próximo. Ese mismo mes, su hermanita Agostina cumplirá dos añitos.