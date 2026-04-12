El Palacio de Buckingham abre sus puertas y muestra los más icónicos looks de Isabel II
Los looks más icónicos de la reina Isabel II de Inglaterra se exhiben en el Palacio de Buckingham. La muestra hace un recorrido por los más diversos vestuarios que lució la fallecida soberana en sus casi 100 años de vida.
Por ABC Color
El Palacio de Buckingham abre sus puertas al público para mostrar los vestidos y accesorios más destacados que lució la emblemática reinaIsabel II en su casi centenaria vida.
Los icónicos trajes, sombreros, pañuelos y otros complementos de moda que pertenecieron a la reina Isabel II pueden apreciarse en el marco de la muestra denominada La reina Isabel II: Su vida con estilo.
La exhibición quedó inaugurada en la King’s Gallery del Palacio de Buckingham el pasado jueves 9 de abril y podrá ser visitada hasta el 18 de octubre de este año.
“La Reina Isabel II: Su Vida con Estilo. En su centenario, descubre más de 300 objetos que reflejan el extraordinario estilo de la Reina Isabel II a lo largo de sus diez décadas de vida: desde su nacimiento hasta la edad adulta, de Princesa a Reina, y desde su estilo informal hasta sus atuendos para eventos históricos trascendentales”, se puede leer en la cuenta de Instagram The Royal Family.