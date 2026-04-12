El Palacio de Buckingham abre sus puertas y muestra los más icónicos looks de Isabel II

El Palacio de Buckingham abre sus puertas al público para mostrar los vestidos y accesorios más destacados que lució la emblemática reina Isabel II en su casi centenaria vida.

Los icónicos trajes, sombreros, pañuelos y otros complementos de moda que pertenecieron a la reina Isabel II pueden apreciarse en el marco de la muestra denominada La reina Isabel II: Su vida con estilo.

La exhibición quedó inaugurada en la King’s Gallery del Palacio de Buckingham el pasado jueves 9 de abril y podrá ser visitada hasta el 18 de octubre de este año.

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En la gran muestra en Londres se pueden ver más 300 prendas de vestir y accesorios que fueron parte de los outfits más destacados de la reina Isabel II.

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“La Reina Isabel II: Su Vida con Estilo. En su centenario, descubre más de 300 objetos que reflejan el extraordinario estilo de la Reina Isabel II a lo largo de sus diez décadas de vida: desde su nacimiento hasta la edad adulta, de Princesa a Reina, y desde su estilo informal hasta sus atuendos para eventos históricos trascendentales”, se puede leer en la cuenta de Instagram The Royal Family.