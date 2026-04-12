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12 de abril de 2026 - 14:44

El Palacio de Buckingham abre sus puertas y muestra los más icónicos looks de Isabel II

La exposición La reina Isabel II: Su vida con estilo se inauguró en la King's Gallery del Palacio de Buckingham en Londres, Gran Bretaña. (EFE/EPA/NEIL HALL)
La exposición La reina Isabel II: Su vida con estilo se inauguró en la King's Gallery del Palacio de Buckingham en Londres, Gran Bretaña. (EFE/EPA/NEIL HALL) NEIL HALL

Los looks más icónicos de la reina Isabel II de Inglaterra se exhiben en el Palacio de Buckingham. La muestra hace un recorrido por los más diversos vestuarios que lució la fallecida soberana en sus casi 100 años de vida.

Por ABC Color

El Palacio de Buckingham abre sus puertas al público para mostrar los vestidos y accesorios más destacados que lució la emblemática reina Isabel II en su casi centenaria vida.

Los atuendos usados ​​por la reina Isabel II de Gran Bretaña se exhiben en la exposición Reina Isabel II: Su vida con estilo en la King's Gallery, Palacio de Buckingham en Londres. (EFE/EPA/NEIL HALL)
Los atuendos usados ​​por la reina Isabel II de Gran Bretaña se exhiben en la exposición Reina Isabel II: Su vida con estilo en la King's Gallery, Palacio de Buckingham en Londres. (EFE/EPA/NEIL HALL)

Los icónicos trajes, sombreros, pañuelos y otros complementos de moda que pertenecieron a la reina Isabel II pueden apreciarse en el marco de la muestra denominada La reina Isabel II: Su vida con estilo.

Las túnicas ceremoniales de la reina Isabel II de Gran Bretaña también se exhiben en la King's Gallery del Palacio de Buckingham. (EFE/EPA/NEIL HALL)
Las túnicas ceremoniales de la reina Isabel II de Gran Bretaña también se exhiben en la King's Gallery del Palacio de Buckingham. (EFE/EPA/NEIL HALL)

La exhibición quedó inaugurada en la King’s Gallery del Palacio de Buckingham el pasado jueves 9 de abril y podrá ser visitada hasta el 18 de octubre de este año.

Un faldón de bautizo usado por la reina Isabel II de Gran Bretaña se exhibe en la exposición 'La reina Isabel II: Su vida con estilo' en el Palacio de Buckingham en Londres. (EFE/EPA/NEIL HALL)
Un faldón de bautizo usado por la reina Isabel II de Gran Bretaña se exhibe en la exposición 'La reina Isabel II: Su vida con estilo' en el Palacio de Buckingham en Londres. (EFE/EPA/NEIL HALL)

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Una empleada de la galería observa los sombreros usados ​​por la reina Isabel II de Gran Bretaña, que se exhiben en la exposición La reina Isabel II: Su vida con estilo. (EFE/EPA/NEIL HALL)
Una empleada de la galería observa los sombreros usados ​​por la reina Isabel II de Gran Bretaña, que se exhiben en la exposición La reina Isabel II: Su vida con estilo. (EFE/EPA/NEIL HALL)

En la gran muestra en Londres se pueden ver más 300 prendas de vestir y accesorios que fueron parte de los outfits más destacados de la reina Isabel II.

En la exposición La reina Isabel II: Su vida con estilo en la King's Gallery del Palacio de Buckingham, se exhiben atuendos de la infancia que usó la reina Isabel II de Gran Bretaña. (EFE/EPA/NEIL HALL)
En la exposición La reina Isabel II: Su vida con estilo en la King's Gallery del Palacio de Buckingham, se exhiben atuendos de la infancia que usó la reina Isabel II de Gran Bretaña. (EFE/EPA/NEIL HALL)

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Miembros del personal de la Royal Collection Trust posan junto al vestido de novia, el velo y la cola de la princesa Isabel de 1947, durante una presentación a los medios de la exposición La reina Isabel II: Su vida con estilo en la King's Gallery del Palacio de Buckingham en Londres. (Henry NICHOLLS / AFP)
Miembros del personal de la Royal Collection Trust posan junto al vestido de novia, el velo y la cola de la princesa Isabel de 1947, durante una presentación a los medios de la exposición La reina Isabel II: Su vida con estilo en la King's Gallery del Palacio de Buckingham en Londres. (Henry NICHOLLS / AFP)

“La Reina Isabel II: Su Vida con Estilo. En su centenario, descubre más de 300 objetos que reflejan el extraordinario estilo de la Reina Isabel II a lo largo de sus diez décadas de vida: desde su nacimiento hasta la edad adulta, de Princesa a Reina, y desde su estilo informal hasta sus atuendos para eventos históricos trascendentales”, se puede leer en la cuenta de Instagram The Royal Family.