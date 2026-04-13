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13 de abril de 2026 - 13:58

Britney Spears, internada en un centro de rehabilitación

Britney Spears está internada en un centro de rehabilitación. (VALERIE MACON / AFP)
Britney Spears está internada en un centro de rehabilitación. (VALERIE MACON / AFP)184255+0000 VALERIE MACON

La cantante Britney Spears ingresó a un centro de rehabilitación por abuso de sustancias, según medios internacionales. Dicen que la famosa artista se internó de manera voluntaria en un programa que duraría por lo menos unos 30 días.

Por ABC Color

Britney Spears se encuentra en un centro de rehabilitación, según People, TMZ y otros medios internacionales. La cantante de 44 años habría ingresado de manera voluntaria para tratar su abuso de sustancias.

Esta situación se da a solo semanas de que fuera detenida en Ventura, California, por conducir a alta velocidad supuestamente bajo los efectos del alcohol y otras drogas.

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Britney Spears, la Princesa del Pop, hace varios años que no brinda conciertos. (Kevin WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)
Britney Spears, la Princesa del Pop, hace varios años que no brinda conciertos. (Kevin WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

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Una fuente cercana a Britney Spears habría asegurado “que ella se da cuenta que ha tocado fondo” y por eso decidió voluntariamente ingresar al centro de rehabilitación, donde se quedaría internada por lo menos unos 30 días.

Recordemos que Britney Spears ya estuvo en una clínica de rehabilitación en 2007. Mientras que en 2008 fue internada en dos oportunidades para tratar su salud mental.