Lily Collins se llevó todos los flashes en el PaleyFest de Hollywood

La actriz británica Lily Collins (37) siempre marca tendencia en los eventos a los que asiste, pues con su estilismo y elegancia es la protagonista indiscutible de todas las alfombras rojas por las que pasa.

Y su presencia en el Paley Fest 2026 no fue la excepción. La actriz que da vida a Emily Cooper llegó al Dolby Theatre de Hollywood enfundada en un vestido de terciopelo que tenía un corte lateral y así dejaba ver su marcada cinturita. La hija del icónico cantante Phil Collins complementó su look con unos clásicos calzados negros.

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“¡El equipo de Emily in Paris se reunió de nuevo para PaleyFest LA! ¡Gracias por invitarnos!“, expresó Lily Collins en su cuenta de Instagram tras su paso por el festival en Los Ángeles.

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Lily Collins se decantó por un elegante y sofisticado traje de la firma de lujo Balenciaga, que fue diseñado por Pierpaolo Piccioli y forma parte de la colección otoño-invierno 2026 de la afamada casa de moda.