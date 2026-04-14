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14 de abril de 2026 - 09:21

Lily Collins se llevó todos los flashes en el PaleyFest de Hollywood

Lily Collins llegó feliz a la proyección de "Emily en París" de Netflix en PaleyFest LA 2026 en el Dolby Theatre de Hollywood, California. (Chris Delmas / AFP)
Lily Collins llegó feliz a la proyección de "Emily en París" de Netflix en PaleyFest LA 2026 en el Dolby Theatre de Hollywood, California. (Chris Delmas / AFP)025848+0000 CHRIS DELMAS

La actriz Lily Collins llegó espléndida al PaleyFest 2026 en Hollywood. Enfundada e un vestido de terciopelo, la protagonista de Emily en París se robó todos los flashes de los medios presentes en el Dolby Theatre.

Por ABC Color

La actriz británica Lily Collins (37) siempre marca tendencia en los eventos a los que asiste, pues con su estilismo y elegancia es la protagonista indiscutible de todas las alfombras rojas por las que pasa.

Y su presencia en el Paley Fest 2026 no fue la excepción. La actriz que da vida a Emily Cooper llegó al Dolby Theatre de Hollywood enfundada en un vestido de terciopelo que tenía un corte lateral y así dejaba ver su marcada cinturita. La hija del icónico cantante Phil Collins complementó su look con unos clásicos calzados negros.

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Así de diosa Lily Collins pasó por la red carpet del PaleyFest LA 2026. (Chris Delmas / AFP)
Así de diosa Lily Collins pasó por la red carpet del PaleyFest LA 2026. (Chris Delmas / AFP)

“¡El equipo de Emily in Paris se reunió de nuevo para PaleyFest LA! ¡Gracias por invitarnos!“, expresó Lily Collins en su cuenta de Instagram tras su paso por el festival en Los Ángeles.

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¡Hermosa! Lily Collins en el PaleyFest LA 2026 en el Dolby Theatre de Hollywood. (Chris Delmas / AFP)
¡Hermosa! Lily Collins en el PaleyFest LA 2026 en el Dolby Theatre de Hollywood. (Chris Delmas / AFP)

Lily Collins se decantó por un elegante y sofisticado traje de la firma de lujo Balenciaga, que fue diseñado por Pierpaolo Piccioli y forma parte de la colección otoño-invierno 2026 de la afamada casa de moda.