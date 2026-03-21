Lily Collins cumplió 37 y la celebración fue a pura familia

Lily Collins estuvo de festejo, pues llegó a los 37 años de vida. La actriz que da vida a Emily Cooper en la serie Emily en París se mostró emocionada y feliz al compartir con sus más de 29 millones de seguidores en Instagram un emotivo texto de agradecimiento por completar una nueva vuelta al sol.

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“Un año más y todo sigue mejorando. ¡Estoy muy agradecida por esta pequeña vida y este gran amor!“, escribió Lily Collins junto a postales donde se la ve con su esposo Charlie McDowell y su pequeña hija Tove Jane. Además, la actriz británica destacó: “¡Gracias por las felicitaciones de cumpleaños!”.

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Por su parte, su enamorado esposo Charlie McDowell le dedicó un tierno mensaje junto a una imagen en blanco y negro que tiene como protagonistas a Lily Collins y su pequeña niña.

“¡Feliz cumpleaños a la mejor esposa y madre! Te adoramos", se puede leer en la publicación de Charlie McDowell. Y, por supuesto, fue la cumpleañera Lily Collins una de las primeras en reaccionar al posteo respondiendo emocionada: “Hoy no podría sentirme más afortunada ni más querida”.