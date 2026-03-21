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21 de marzo de 2026 - 08:00

Lily Collins cumplió 37 y la celebración fue a pura familia

¡Felices! Lily Collins, a punto de apagar las velitas de su torta de cumpleaños, y su marido Charlie McDowell.
¡Felices! Lily Collins, a punto de apagar las velitas de su torta de cumpleaños, y su marido Charlie McDowell.Instagram/Lily Collins

La actriz Lily Collins celebró la llegada de sus 37 años rodeada del amor de su familia. Su esposo Charlie McDowell y su hijita Tove la llenaron de mimos en ese día tan especial. “¡Estoy muy agradecida por esta pequeña vida y este gran amor!“, expresó la hija de Phil Collins.

Por ABC Color

Lily Collins estuvo de festejo, pues llegó a los 37 años de vida. La actriz que da vida a Emily Cooper en la serie Emily en París se mostró emocionada y feliz al compartir con sus más de 29 millones de seguidores en Instagram un emotivo texto de agradecimiento por completar una nueva vuelta al sol.

¡La cumpleañera en familia! Lily Collins y Charlie McDowell con su hija Tove Jane. (Instagram/Lily Collins)
¡La cumpleañera en familia! Lily Collins y Charlie McDowell con su hija Tove Jane. (Instagram/Lily Collins)

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Un año más y todo sigue mejorando. ¡Estoy muy agradecida por esta pequeña vida y este gran amor!“, escribió Lily Collins junto a postales donde se la ve con su esposo Charlie McDowell y su pequeña hija Tove Jane. Además, la actriz británica destacó: “¡Gracias por las felicitaciones de cumpleaños!”.

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Por su parte, su enamorado esposo Charlie McDowell le dedicó un tierno mensaje junto a una imagen en blanco y negro que tiene como protagonistas a Lily Collins y su pequeña niña.

Con esta tierna imagen de Lily Collins en su rol de mamá, Charlie McDowell felicitó a su famosa esposa. (Instagram/Charlie McDowell)
Con esta tierna imagen de Lily Collins en su rol de mamá, Charlie McDowell felicitó a su famosa esposa. (Instagram/Charlie McDowell)

“¡Feliz cumpleaños a la mejor esposa y madre! Te adoramos", se puede leer en la publicación de Charlie McDowell. Y, por supuesto, fue la cumpleañera Lily Collins una de las primeras en reaccionar al posteo respondiendo emocionada: “Hoy no podría sentirme más afortunada ni más querida”.