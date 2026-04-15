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15 de abril de 2026 - 12:56

Anne Hathaway deslumbra con un vestido transparente en la premier de Mother Mary

Anne Hathaway llegando con un look transparente al preestreno de Mother Mary en el cine Metrograph de Nueva York. (Jamie McCarthy/Getty Images/AFP)
Anne Hathaway llegando con un look transparente al preestreno de Mother Mary en el cine Metrograph de Nueva York. (Jamie McCarthy/Getty Images/AFP) 040242+0000 JAMIE MCCARTHY

Anne Hathaway apareció deslumbrante con con look transparente en Nueva York, en la premier de Mother Mary. El vestido traslúcido de alta costura hizo lucir aún más bella a la actriz estadounidense.

Por ABC Color

La bella Anne Hathaway, con un vestido con transparencias que dejó boquiabiertos a todos los presentes, llegó a la premier de Mother Day en Nueva York. La cita fue en el cine Metrograph el pasado lunes y congregó a varias celebridades.

Anne Hathaway, muy sensual con su traje transparente en la premier de Mother Mary en Nueva York. (Jamie McCarthy/Getty Images/AFP)
Anne Hathaway, muy sensual con su traje transparente en la premier de Mother Mary en Nueva York. (Jamie McCarthy/Getty Images/AFP)

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Con su look minimalista y sofisticado, la actriz estadounidense Anne Hathaway fue blanco de todos los flashes de los medios presentes en el estreno de Mother Day, la película donde da vida a una estrella pop.

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¡Siempre diosa! Anne Hathaway en el estreno de Mother Mary en el Metrograph de Nueva York. (Jamie McCarthy/Getty Images/AFP)
¡Siempre diosa! Anne Hathaway en el estreno de Mother Mary en el Metrograph de Nueva York. (Jamie McCarthy/Getty Images/AFP)

Sensualidad y delicadeza se unieron en el traje de Anne Hathaway creado por la firma Lever Couture. Su outfit fue complementado con joyas de Bulgari y calzados de tacón plateados que llevaban la firma de Christian Louboutin.