Anne Hathaway deslumbra con un vestido transparente en la premier de Mother Mary

La bella Anne Hathaway, con un vestido con transparencias que dejó boquiabiertos a todos los presentes, llegó a la premier de Mother Day en Nueva York. La cita fue en el cine Metrograph el pasado lunes y congregó a varias celebridades.

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Con su look minimalista y sofisticado, la actriz estadounidense Anne Hathaway fue blanco de todos los flashes de los medios presentes en el estreno de Mother Day, la película donde da vida a una estrella pop.

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Sensualidad y delicadeza se unieron en el traje de Anne Hathaway creado por la firma Lever Couture. Su outfit fue complementado con joyas de Bulgari y calzados de tacón plateados que llevaban la firma de Christian Louboutin.