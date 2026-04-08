Meryl Streep y Anne Hathaway, la dupla que conquista Seúl

En el marco del tour internacional para promocionar la segunda parte de El diablo viste a la moda, las actrices estadounidenses Meryl Streep y Anne Hathaway arribaron divinas a Seúl.

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Meryl Streep y Anne Hathaway conquistaron la capital de Corea del Sur, donde sus fans acudieron para verlas de cerca en la alfombra roja y ambas se mostraron emocionadas por el cálido recibimiento.

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Las icónicas Meryl Streep y Anne Hathaway firmaron autógrafos y posaron con buenísima onda con sus seguidores asiáticos. La dupla que da vida a Miranda Priestly y Andy Sachs, sin lugar a dudas, conquistó Seúl.