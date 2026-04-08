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08 de abril de 2026 - 10:42

Meryl Streep y Anne Hathaway, la dupla que conquista Seúl

La actriz estadounidense Meryl Streep saluda a sus fans durante un evento en la alfombra roja para promocionar la película "El diablo viste a la moda 2" en Seúl. (Jung Yeon-je / AFP)
La actriz estadounidense Meryl Streep saluda a sus fans durante un evento en la alfombra roja para promocionar la película "El diablo viste a la moda 2" en Seúl. (Jung Yeon-je / AFP)114153+0000 JUNG YEON-JE

A semanas del estreno de la segunda parte de El diablo viste a la moda, Meryl Streep y Anne Hathaway arribaron a Seúl, donde conquistaron al público e interactuaron con sus fans en plena red carpet. ¡Mirá las fotos!

Por ABC Color

En el marco del tour internacional para promocionar la segunda parte de El diablo viste a la moda, las actrices estadounidenses Meryl Streep y Anne Hathaway arribaron divinas a Seúl.

Anne Hathaway saluda feliz a sus fans en la alfombra roja para promocionar la película "El diablo viste a la moda 2" en Seúl. (Jung Yeon-je / AFP)
Anne Hathaway saluda feliz a sus fans en la alfombra roja para promocionar la película "El diablo viste a la moda 2" en Seúl. (Jung Yeon-je / AFP)

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Meryl Streep y Anne Hathaway conquistaron la capital de Corea del Sur, donde sus fans acudieron para verlas de cerca en la alfombra roja y ambas se mostraron emocionadas por el cálido recibimiento.

Las actrices estadounidenses Meryl Streep y Anne Hathaway se mostraron felices durante un evento para promocionar la película "El diablo viste a la moda 2" en Seúl. (Jung Yeon-je / AFP)
Las actrices estadounidenses Meryl Streep y Anne Hathaway se mostraron felices durante un evento para promocionar la película "El diablo viste a la moda 2" en Seúl. (Jung Yeon-je / AFP)

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Meryl Streep y Anne Hathaway, sin lugar a dudas, conquistaron Seúl. (Jung Yeon-je / AFP)
Meryl Streep y Anne Hathaway, sin lugar a dudas, conquistaron Seúl. (Jung Yeon-je / AFP)

Las icónicas Meryl Streep y Anne Hathaway firmaron autógrafos y posaron con buenísima onda con sus seguidores asiáticos. La dupla que da vida a Miranda Priestly y Andy Sachs, sin lugar a dudas, conquistó Seúl.