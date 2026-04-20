Eddie Murphy recibió el Premio a la Trayectoria del American Film Institute muy bien acompañado

Eddie Murphy recibió emocionado el Premio a la Trayectoria Profesional otorgado por el American Film Institute (AFI). En la velada tan importante en su vida, el actor estuvo contenido por el amor de su esposa Paige Butcher.
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La leyenda de la comedia Eddie Murphy recibió feliz el galardón de manos de Spike Lee y fue ovacionado por el público presente en el Dolby Theatre en Hollywood, hasta donde el actor llegó muy bien acompañado de su orgullosa esposa Paige Butcher.
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Eddie Murphy estuvo elegantísimo con un look “Total Black” para recibir el Premio a la Trayectoria del American Film Institute. Y su esposa no se queó atrás, Paige Butcher deslumbró con un minimalista maxivestido al cuerpo.