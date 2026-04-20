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20 de abril de 2026 - 11:20

Eddie Murphy recibió el Premio a la Trayectoria del American Film Institute muy bien acompañado

El actor estadounidense Eddie Murphy y su esposa, la actriz australiana Paige Butcher, llegando a la entrega del Premio AFI a la Trayectoria Profesional 2026 en el Dolby Theatre de Hollywood. (ETIENNE LAURENT / AFP)
El actor estadounidense Eddie Murphy y su esposa, la actriz australiana Paige Butcher, llegando a la entrega del Premio AFI a la Trayectoria Profesional 2026 en el Dolby Theatre de Hollywood. (ETIENNE LAURENT / AFP)044719+0000 ETIENNE LAURENT

El icónico actor Eddie Murphy (65) recibió el AFI Lifetime Achievement Award en el marco de una emotiva ceremonia. El artista estuvo muy bien acompañado de su esposa, la actriz australiana Paige Butcher. ¡Pasá y mirá las postales!

Por ABC Color

Eddie Murphy recibió emocionado el Premio a la Trayectoria Profesional otorgado por el American Film Institute (AFI). En la velada tan importante en su vida, el actor estuvo contenido por el amor de su esposa Paige Butcher.

Eddie Murphy y su bella esposa Paige Butcher en el AFI Life Achievement Award en el Dolby Theatre de Hollywood, California. (Etienne LAURENT / AFP)
Eddie Murphy y su bella esposa Paige Butcher en el AFI Life Achievement Award en el Dolby Theatre de Hollywood, California. (Etienne LAURENT / AFP)

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La leyenda de la comedia Eddie Murphy recibió feliz el galardón de manos de Spike Lee y fue ovacionado por el público presente en el Dolby Theatre en Hollywood, hasta donde el actor llegó muy bien acompañado de su orgullosa esposa Paige Butcher.

Eddie Murphy muestra orgulloso su Premio AFI a la Trayectoria Artística. (Kevin Winter/Getty Images/AFP)
Eddie Murphy muestra orgulloso su Premio AFI a la Trayectoria Artística. (Kevin Winter/Getty Images/AFP)

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Eddie Murphy estuvo elegantísimo con un look “Total Black” para recibir el Premio a la Trayectoria del American Film Institute. Y su esposa no se queó atrás, Paige Butcher deslumbró con un minimalista maxivestido al cuerpo.

Eddie Murphy recibió feliz el 51.º premio AFI a la Trayectoria Profesional en el marco de un homenaje en el Dolby Theatre en Los Ángeles, California. (Kevin Winter/Getty Images/AFP)
Eddie Murphy recibió feliz el 51.º premio AFI a la Trayectoria Profesional en el marco de un homenaje en el Dolby Theatre en Los Ángeles, California. (Kevin Winter/Getty Images/AFP)