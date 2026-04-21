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21 de abril de 2026 - 08:00

Hugh Jackman y Sutton Foster derrochan amor en Nueva York

¡Muy enamorados y felices! Hugh Jackman y Sutton Foster asistieron al estreno en Nueva York de The Sheep Detectives. (Jamie McCarthy/Getty Images/AFP)
¡Muy enamorados y felices! Hugh Jackman y Sutton Foster asistieron al estreno en Nueva York de The Sheep Detectives. (Jamie McCarthy/Getty Images/AFP) 014913+0000 JAMIE MCCARTHY

El emblemático actor Hugh Jackman (57) y la actriz, cantante y bailarina Sutton Foster (51) derrocharon amor, miradas cómplices y sonrisas de felicidad en el estreno en Nueva York de The Sheep Detectives.

Por ABC Color

Hugh Jackman y Sutton Foster confirmaron su relación en enero de 2025, luego de varios meses de rumores de romance. Pero recién en octubre pasado debutaron como pareja en una red carpet durante el AFI Fest 2025.

Hace unos días, los tortolitos Hugh Jackman y Sutton Foster volvieron a pasar por una alfombra roja en el Jazz at Lincoln Center de Nueva York, y nuevamente fueron blanco de todos los medios presentes, cuando aparecieron juntitos derrochando amor en la premier de The Sheep Detectives.

Lea más: Hugh Jackman y Sutton Foster debutan como pareja en una red carpet

Hugh Jackman y Sutton Foster derrocharon amor en la premier de The Sheep Detectives en el Lincoln Center. (Jamie McCarthy/Getty Images/AFP)
Hugh Jackman y Sutton Foster derrocharon amor en la premier de The Sheep Detectives en el Lincoln Center. (Jamie McCarthy/Getty Images/AFP)

Hugh Jackman y Sutton Foster se mostraron muy felices en Nueva York, confirmando así que el amor está en el aire y cada día es más fuerte.

Lea más: Hugh Jackman y Deborra-Lee Furness, ¡separados!

Recordemos que en setiembre de 2023 Hugh Jackman se separó de Deborra-Lee Furness luego de 27 años de casados y dos hijos ya mayores. Ahora, el famoso actor australiano ya lleva más de un año de noviazgo con Sutton Foster y se lo feliz de la vida.