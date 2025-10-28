Gente

Hugh Jackman y Sutton Foster debutan como pareja en una red carpet

El actor Hugh Jackman posó por primera vez en una red carpet con su novia Sutton Foster. La flamante pareja asistió a la premier de “Song Sung Blue” en el AFI Fest de Hollywood.

Por ABC Color
28 de octubre de 2025 - 08:00
El actor australiano Hugh Jackman y la actriz estadounidense Sutton Foster asistieron juntitos al estreno mundial de "Song Sung Blue" durante el AFI Fest en el Teatro Chino TCL de Hollywood.
Hugh Jackman y Sutton Foster debutan como pareja en una red carpet. Luego de un año de relación, el famoso actor hizo oficial su noviazgo con la actriz, cantante y bailarina de 50 años.

Hugh Jackman y Sutton Foster posaron juntos por primera vez en una alfombra roja. (Kevin Winter/Getty Images/AFP)
Ambos se mostraron muy felices y sonrientes en la alfombra roja del TCL Chinese Theatre en Hollywood, California, durante el estreno de “Song Sung Blue” durante el AFI Fest 2025.

¡Parejita feliz! E actor australiano Hugh Jackman y la actriz estadounidense Sutton Foster en la premier de "Song Sung Blue" en Hollywood. (LISA O'CONNOR / AFP)
Recordemos que Hugh Jackman se separó de Deborra-Lee Furness en setiembre de 2023 después de 27 años de matrimonio y dos hijos: Oscar Maximilian (25) y Ava Eliot (20). Y ahora, tras un año de especulaciones, Jackman pisó por primera vez una red carpet con Sutton Foster, oficializando así su noviazgo.