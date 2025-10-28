Hugh Jackman y Sutton Foster debutan como pareja en una red carpet. Luego de un año de relación, el famoso actor hizo oficial su noviazgo con la actriz, cantante y bailarina de 50 años.

Ambos se mostraron muy felices y sonrientes en la alfombra roja del TCL Chinese Theatre en Hollywood, California, durante el estreno de “Song Sung Blue” durante el AFI Fest 2025.

Recordemos que Hugh Jackman se separó de Deborra-Lee Furness en setiembre de 2023 después de 27 años de matrimonio y dos hijos: Oscar Maximilian (25) y Ava Eliot (20). Y ahora, tras un año de especulaciones, Jackman pisó por primera vez una red carpet con Sutton Foster, oficializando así su noviazgo.