Madonna tras cantar con Sabrina Carpenter en Coachella: “¡Sigo en la cima desde el viernes!"

Madonna sorprendió al mundo al aparecer en el escenario de Coachella durante el show de Sabrina Carpenter, quien hace poco visitó Paraguay. Para la felicidad de los presentes en Indio, California, juntas interpretaron Vogue, Like a Prayer y un nuevo tema de la Reina del Pop.

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Y tras regresar al festival Coachella luego de dos décadas, Madonna se mostró agradecida y emocionada en sus redes, donde hace unas horas expresó: “¡Sigo en la cima desde el viernes por la noche en Coachella! Gracias a Sabrina y a todos los que hicieron posible traer Confessions II de vuelta al lugar donde empezó“.

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“¡Fue una experiencia increíble! ¡Un momento histórico que jamás olvidaré! ¡Me siento tan libre!“, destacó Madonna en su cuenta de Instagram, donde compartió con sus más de 20 millones de seguidores varias postales de su paso por Coachella 2026.