Kim Kardashian y Lewis Hamilton avivan rumores de romance

La estrella de “The Kardashians”, de 45 años, mantuvo un perfil bajo al descender de un vehículo con un abrigo trench marrón hasta el suelo y gafas de sol. La creadora de Skims llevaba un bolso Hermès Birkin, mientras que su maleta rosa Goyard y otro equipaje verde Rimowa eran descargados del automóvil frente al country club inglés.

Lewis Hamilton, de 41 años, también llegó por separado y apostó por un estilo igualmente informal: un conjunto deportivo gris con capucha y botas. El piloto de Fórmula 1 mantuvo la capucha puesta mientras ingresaba al hotel.

Según contó un informante a The Sun el domingo, la pareja tenía reservado un masaje en pareja y acceso completo a las instalaciones del recinto “solo para ellos dos”.

Por la noche, de acuerdo con la misma fuente, cenaron en un salón privado para evitar la presencia de otros huéspedes durante la velada.

La pareja abandonó el hotel el domingo antes de las 10 de la mañana, según el citado medio.

Rumores de relación sentimental

Durante el fin de semana se difundió la noticia de que Kardashian y Hamilton estarían saliendo en secreto. Sin embargo, hasta el momento, los representantes de ambos no han respondido a las solicitudes de comentarios formuladas por Page Six.

Kardashian y Hamilton se conocen desde al menos 2014, cuando ambos mantenían otras relaciones: ella con Kanye West y él con Nicole Scherzinger.

En 2015, Hamilton fue vinculado sentimentalmente con Kendall Jenner, hermana de Kim Kardashian, aunque el deportista negó entonces esos rumores.

No está claro en qué momento la amistad entre Kardashian y Hamilton habría pasado de ser platónica a romántica. Ambos coincidieron recientemente en la fiesta de Año Nuevo organizada por Kate Hudson en Aspen, Colorado.

Lo que busca Kim en su próxima pareja

El mes pasado, la exprotagonista de “Keeping Up With the Kardashians” participó en el pódcast de Khloé Kardashian, “Khloé in Wonderland”, donde habló sobre lo que desea en una futura pareja.

Kim, que se separó de Kanye West en 2021, explicó que busca “buenos modales y valores, una persona calmada, confiable”. El punto número uno en su lista de prioridades, subrayó, es alguien que “asuma responsabilidades”.

Historias sentimentales recientes

Tras su divorcio, Kim Kardashian ha salido con Pete Davidson y mantuvo un breve romance con Odell Beckham Jr.

Por su parte, Lewis Hamilton ha sido vinculado a lo largo de los años con varias figuras del mundo del espectáculo, entre ellas Shakira y Sofía Vergara, entre otras celebridades.