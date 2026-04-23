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23 de abril de 2026 - 11:46

Joe Jonas oficializa su romance con la puertorriqueña Tatiana Gabriela

Con esta imagen, Joe Jonas hizo oficial su romance con la puertorriqueña Tatiana Gabriela.
Con esta imagen, Joe Jonas hizo oficial su romance con la puertorriqueña Tatiana Gabriela.Instragram/Joe Jonas

El cantante Joe Jonas confirmó a través de las redes sociales su romance con la bailarina y modelo Tatiana Gabriela. El exesposo de Sophie Turner se muestra muy enamorado de la puertorriqueña.

Por ABC Color

Joe Jonas (36) presumió a su nuevo amor Tatiana Gabriela (28) en su cuenta oficial de Instagram. ¡Sí! El Jonas Brothers está enamorado y se mostró feliz en las redes sociales.

Joe Jonas está enamorado y presumió a su novia en las redes. (Instagram/Joe Jonas)
Joe Jonas está enamorado y presumió a su novia en las redes. (Instagram/Joe Jonas)

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Los tortolitos viajaron hace unos días a Puerto Rico, tierra natal de Tatiana Gabriela. Desde ahí Joe Jonas compartió una serie de postales en sus redes sociales y en una de las imágenes se lo ve junto a su novia, con quien estaría saliendo ya desde hace varios meses.

Así que, Joe Jonas encontró nuevamente el amor tras su divorcio de la actriz Sophie Turner, con quien tiene dos hijas: Willa (5) y Delphine (3).