Joe Jonas oficializa su romance con la puertorriqueña Tatiana Gabriela

Joe Jonas (36) presumió a su nuevo amor Tatiana Gabriela (28) en su cuenta oficial de Instagram. ¡Sí! El Jonas Brothers está enamorado y se mostró feliz en las redes sociales.

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Los tortolitos viajaron hace unos días a Puerto Rico, tierra natal de Tatiana Gabriela. Desde ahí Joe Jonas compartió una serie de postales en sus redes sociales y en una de las imágenes se lo ve junto a su novia, con quien estaría saliendo ya desde hace varios meses.

Así que, Joe Jonas encontró nuevamente el amor tras su divorcio de la actriz Sophie Turner, con quien tiene dos hijas: Willa (5) y Delphine (3).