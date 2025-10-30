Máxima de Holanda y las increíbles fotos de su entrenamiento militar

La reina Máxima de Holanda fue parte de un entrenamiento en Harderwijk junto a los militares del Grupo Real Marechaussee de los Países Bajos.
Lea más: Los reyes de Holanda y la princesa Amalia celebran los 750 años de Ámsterdam
La siempre elegante y distinguida reina Máxima de Holanda se mostró vestida de camuflaje y participó de las actividades militares con muy buena predisposición y ganas de aprender algo nuevo en su vida de soberana.
Lea más: Te mostramos las postales de Máxima de Holanda y sus hijas en el Día del Príncipe
Máxima de Holanda demostró que es una mujer todoterreno enfundada en un traje que dista muchísimo de su acostumbrado outfit real. Pero eso no fue todo, porque hasta se pintó la cara para convertirse en una militar más.
Así la reina Máxima formó parte del programa de formación de oficiales de seguridad de la Real Policía Militar de los Países Bajos en Harderwijk.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy