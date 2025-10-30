Gente
30 de octubre de 2025 - 12:56

Máxima de Holanda y las increíbles fotos de su entrenamiento militar

La reina Máxima visitó el campamento del programa de formación de oficiales de seguridad de la Real Policía Militar de los Países Bajos (Marechaussee) en Harderwijk.
La reina Máxima visitó el campamento del programa de formación de oficiales de seguridad de la Real Policía Militar de los Países Bajos (Marechaussee) en Harderwijk. SEM VAN DER WAL

La reina Máxima de Holanda no para de sorprender al mundo. Esta vez, la esposa del rey Guillermo Alejandro, vestida de camuflaje y con la cara pintada, entrenó junto al Grupo Real Marechaussee. ¡ y mirá las fotos!

Por ABC Color

La reina Máxima de Holanda fue parte de un entrenamiento en Harderwijk junto a los militares del Grupo Real Marechaussee de los Países Bajos.

La reina Máxima de los Países Bajos se pinta la cara durante una visita al campamento del programa de formación de agentes de seguridad de la Real Policía Militar de los Países Bajos en Harderwijk, Países Bajos.(EFE/EPA/SEM VAN DER WAL RECROP)
La reina Máxima de los Países Bajos se pinta la cara durante una visita al campamento del programa de formación de agentes de seguridad de la Real Policía Militar de los Países Bajos en Harderwijk, Países Bajos.(EFE/EPA/SEM VAN DER WAL RECROP)

Lea más: Los reyes de Holanda y la princesa Amalia celebran los 750 años de Ámsterdam

La siempre elegante y distinguida reina Máxima de Holanda se mostró vestida de camuflaje y participó de las actividades militares con muy buena predisposición y ganas de aprender algo nuevo en su vida de soberana.

La reina Máxima de los Países Bajos durante su visita ql campamento del programa de formación de oficiales de seguridad de la Real Policía Militar de los Países Bajos en Harderwijk. (EFE/EPA/SEM VAN DER WAL)
La reina Máxima de los Países Bajos durante su visita ql campamento del programa de formación de oficiales de seguridad de la Real Policía Militar de los Países Bajos en Harderwijk. (EFE/EPA/SEM VAN DER WAL)

Lea más: Te mostramos las postales de Máxima de Holanda y sus hijas en el Día del Príncipe

Máxima de Holanda demostró que es una mujer todoterreno enfundada en un traje que dista muchísimo de su acostumbrado outfit real. Pero eso no fue todo, porque hasta se pintó la cara para convertirse en una militar más.

¡Muy sonriente! La reina Máxima en el campamento del programa de formación de oficiales de seguridad de la Real Policía Militar de los Países Bajos en Harderwijk. (EFE/EPA/SEM VAN DER WAL)
¡Muy sonriente! La reina Máxima en el campamento del programa de formación de oficiales de seguridad de la Real Policía Militar de los Países Bajos en Harderwijk. (EFE/EPA/SEM VAN DER WAL)

Así la reina Máxima formó parte del programa de formación de oficiales de seguridad de la Real Policía Militar de los Países Bajos en Harderwijk.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy