Máxima y Guillermo de Países Bajos cumplieron 24 años de casados

Los reyes de Países Bajos, Guillermo Alejandro y Máxima visitaron el centro comunitario Wijkpaleis en Róterdam, Países Bajos, ayer 2 de febrero, en coincidencia con su aniversario de bodas número 24.
La pareja real neerlandesa llegó feliz al acto oficial en el marco del aniversario del Orange Fund, donde sus majestades Guillermo y Máxima son patrocinadores del fondo.
El 2 de febrero de 2002 unieron sus vidas en matrimonio la argentina Máxima Zorreguieta y el entonces heredero al trono holandés Guillermo Alejandro. La parejita dio el “sí, quiero” ante el altar de la Catedral Nieuwe Kerk de Ámsterdam.
Máxima y Guillermo de Holanda van camino al cuarto de siglo casados y frutos de su unión llegaron al mundo las princesitas Amalia, Alexia y Ariane de Holanda.
