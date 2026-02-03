Gente
Máxima y Guillermo de Países Bajos cumplieron 24 años de casados

El rey Guillermo Alejandro y la reina Máxima de los Países Bajos ayer celebraron su aniversario de bodas número 24. (EFE/EPA/KOEN VAN WEEL)
El rey Guillermo Alejandro y la reina Máxima de los Países Bajos ayer celebraron sus Bodas de Granito. La pareja real neerlandesa apareció muy enamorada el día de su aniversario de matrimonio, en un acto oficial en el centro comunitario Wijkpaleis en Róterdam.

Por ABC Color

Los reyes de Países Bajos, Guillermo Alejandro y Máxima visitaron el centro comunitario Wijkpaleis en Róterdam, Países Bajos, ayer 2 de febrero, en coincidencia con su aniversario de bodas número 24.

Guillermo Alejandro y Máxima de Holanda, felices el día de sus Bodas de Granito. (EFE/EPA/KOEN VAN WEEL)
La pareja real neerlandesa llegó feliz al acto oficial en el marco del aniversario del Orange Fund, donde sus majestades Guillermo y Máxima son patrocinadores del fondo.

Los reyes Máxima y Guillermo el próximo año celebraron un cuarto de siglo casados. (EFE/EPA/KOEN VAN WEEL)
El 2 de febrero de 2002 unieron sus vidas en matrimonio la argentina Máxima Zorreguieta y el entonces heredero al trono holandés Guillermo Alejandro. La parejita dio el “sí, quiero” ante el altar de la Catedral Nieuwe Kerk de Ámsterdam.

Los reyes Guillermo y Máxima con sus tres hijas, las princesas Amalia, Ariane y Alexia. (EFE/EPA/SEM VAN DER WAL)
Máxima y Guillermo de Holanda van camino al cuarto de siglo casados y frutos de su unión llegaron al mundo las princesitas Amalia, Alexia y Ariane de Holanda.

