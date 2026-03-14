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14 de marzo de 2026 - 08:00

Mirá las fotos de Kate Middleton y William de Inglaterra en un mercado londinense

Kate Middleton y William de Inglaterra observan quesos durante una visita al mercado de Borough en Londres. (Arthur Edwards / POOL / AFP)
Kate Middleton y William de Inglaterra observan quesos durante una visita al mercado de Borough en Londres. (Arthur Edwards / POOL / AFP)171057+0000 ARTHUR EDWARDS

Kate Middleton y William de Inglaterra visitaron el Borough Market en Londres, un mercado de alimentos que se encuentra en Southwark. Los príncipes de Gales hicieron un recorrido por cafeterías, confiterías y queserías para apoyar a los emprendedores.

Por ABC Color

Con una sencillez única, la pareja compuesta por Kate Middleton y William de Inglaterra llegó al Borough Market en Londres, donde sus altezas reales compartieron con los vendedores, probaron productos y hasta se animaron a preparar su propio café.

La princesa de Gales, Kate Middleton, preparando un capuchino para el príncipe William durante una visita al mercado de Borough en Londres. (Arthur Edwards / POOL / AFP)
La princesa de Gales, Kate Middleton, preparando un capuchino para el príncipe William durante una visita al mercado de Borough en Londres. (Arthur Edwards / POOL / AFP)

En el antiguo mercado que está ubicado en la ribera del Támesis, los príncipes de Gales degustaron los productos que se ofrecen en el lugar. Kate Middleton y William pasaron por una quesería, una confitería y una cafetería.

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William y Kate Middleton atendiendo muy sonrientes a un cliente en el Borough Market. (Arthur Edwards / POOL / AFP)
William y Kate Middleton atendiendo muy sonrientes a un cliente en el Borough Market. (Arthur Edwards / POOL / AFP)

“Una visita a Borough Market para celebrar a algunas de las personas y productores que son el corazón de la próspera comunidad gastronómica de Londres. Un maravilloso recordatorio de cómo la comida une a las personas”, se puede leer en la cuenta de Instagram de los príncipes de Gales.

La princesa de Gales preparando un crumble durante una visita al mercado de Borough en Londres. (Arthur Edwards / POOL / AFP)
La princesa de Gales preparando un crumble durante una visita al mercado de Borough en Londres. (Arthur Edwards / POOL / AFP)

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¡Hermosa! Kate Middleton en el Borough Market. (Arthur Edwards / POOL / AFP)
¡Hermosa! Kate Middleton en el Borough Market. (Arthur Edwards / POOL / AFP)

“Hemos tenido visitas muy especiales. Sus Altezas Reales estuvieron aquí en el mercado para celebrar lo mejor de la cultura británica en Southwark y Westminster”, destaca por su parte la cuenta de Instagram del icónico mercado londinense Borough Market.