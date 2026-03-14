Mirá las fotos de Kate Middleton y William de Inglaterra en un mercado londinense

Con una sencillez única, la pareja compuesta por Kate Middleton y William de Inglaterra llegó al Borough Market en Londres, donde sus altezas reales compartieron con los vendedores, probaron productos y hasta se animaron a preparar su propio café.

En el antiguo mercado que está ubicado en la ribera del Támesis, los príncipes de Gales degustaron los productos que se ofrecen en el lugar. Kate Middleton y William pasaron por una quesería, una confitería y una cafetería.

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“Una visita a Borough Market para celebrar a algunas de las personas y productores que son el corazón de la próspera comunidad gastronómica de Londres. Un maravilloso recordatorio de cómo la comida une a las personas”, se puede leer en la cuenta de Instagram de los príncipes de Gales.

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“Hemos tenido visitas muy especiales. Sus Altezas Reales estuvieron aquí en el mercado para celebrar lo mejor de la cultura británica en Southwark y Westminster”, destaca por su parte la cuenta de Instagram del icónico mercado londinense Borough Market.