William de Inglaterra visitó la Real Fuerza Aérea en Anglesey

“Siempre es un placer volver a RAF Valley, aún más como Royal Honorary Air Commodore”, se puede leer en la cuenta de Instagram de los príncipes de Gales junto a imágenes del príncipe William con su uniforme militar.

El hijo del rey Carlos III visitó la base aérea de RAF Valley en Anglesey, al noroeste de Gales, hoy 28 de abril en el marco de las celebraciones de su 85 aniversario.

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El príncipe William de Inglaterra, como piloto de búsqueda y rescate de la RAF, estuvo entre el 2010 y el 2013 destinado a esa base aérea militar.

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William asistió como invitado especial en el desfile aniversario de la base aérea de RAF Valley, hasta donde llegó solo, sin la compañía de su esposa Kate Middleton.

El príncipe de Gales se mostró feliz y emocionado de ser parte de tan importante acontecimiento y lució orgulloso su uniforme militar.