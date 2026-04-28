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28 de abril de 2026 a la - 14:01

William de Inglaterra visitó la Real Fuerza Aérea en Anglesey

El príncipe William saluda durante una visita a la base aérea de RAF Valley en Anglesey. (Dominic Lipinski / POOL / AFP)
El príncipe William saluda durante una visita a la base aérea de RAF Valley en Anglesey. (Dominic Lipinski / POOL / AFP)113009+0000 DOMINIC LIPINSKI

El príncipe William visitó la RAF (Real Fuerza Aérea) Valley, en Anglesey. Lo hizo en el marco del 85 aniversario de la base en su rol de Comodoro del Aire Honorario Real.

Por ABC Color

“Siempre es un placer volver a RAF Valley, aún más como Royal Honorary Air Commodore”, se puede leer en la cuenta de Instagram de los príncipes de Gales junto a imágenes del príncipe William con su uniforme militar.

El hijo del rey Carlos III visitó la base aérea de RAF Valley en Anglesey, al noroeste de Gales, hoy 28 de abril en el marco de las celebraciones de su 85 aniversario.

William de Inglaterra entrega el premio Príncipe de Gales al teniente de vuelo Kieran D'Lima durante una visita a la base de la RAF en Valley, Anglesey. (Dominic Lipinski / POOL / AFP)
William de Inglaterra entrega el premio Príncipe de Gales al teniente de vuelo Kieran D'Lima durante una visita a la base de la RAF en Valley, Anglesey. (Dominic Lipinski / POOL / AFP)

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El príncipe William de Inglaterra, como piloto de búsqueda y rescate de la RAF, estuvo entre el 2010 y el 2013 destinado a esa base aérea militar.

El príncipe Wiiliam conversando con miembros del equipo femenino de la RAF, lo que refleja su continuo interés en la experiencia y el bienestar de las mujeres en las Fuerzas Armadas, durante su visita a la base de la RAF en Valley, Anglesey, al noroeste de Gales. (Dominic Lipinski / POOL / AFP)
El príncipe Wiiliam conversando con miembros del equipo femenino de la RAF, lo que refleja su continuo interés en la experiencia y el bienestar de las mujeres en las Fuerzas Armadas, durante su visita a la base de la RAF en Valley, Anglesey, al noroeste de Gales. (Dominic Lipinski / POOL / AFP)

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William asistió como invitado especial en el desfile aniversario de la base aérea de RAF Valley, hasta donde llegó solo, sin la compañía de su esposa Kate Middleton.

El príncipe de Gales observando el desfile del 85.º aniversario durante una visita a la base aérea de RAF Valley en Anglesey, en el noroeste de Gales. (Dominic Lipinski / POOL / AFP)
El príncipe de Gales observando el desfile del 85.º aniversario durante una visita a la base aérea de RAF Valley en Anglesey, en el noroeste de Gales. (Dominic Lipinski / POOL / AFP)

El príncipe de Gales se mostró feliz y emocionado de ser parte de tan importante acontecimiento y lució orgulloso su uniforme militar.