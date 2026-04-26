Kate Middleton y William cumplirán 15 años de casados y ¡Hola! TV estrenará un especial de la recordada boda real

El 29 de abril de 2011 unieron sus vidas en matrimonio Kate Middleton y William de Inglaterra. Así que, en pocos días los actuales príncipes de Gales celebrarán sus Bodas de Cristal.

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Y para conmemorar tan importante fecha, ¡Hola! TV estrenará el próximo miércoles, en el marco de Especiales Realeza, un programa inédito llamado “La boda de William y Kate, minuto a minuto”.

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“Con acceso a personas clave, expertos en moda y comentaristas de casas reales, el programa descubre detalles ocultos de este histórico día, a lo largo de 60 minutos”, expresa el comunicado de prensa de ¡Hola! TV que anuncia el estreno del especial que girará en torno a la boda de Kate Middleton y William de Inglaterra.

“'La boda de William y Kate, minuto a minuto’ analiza minuciosamente este enlace, desde la impresionante entrada de Kate Middleton en la Abadía de Westminster hasta el momento en que se convierte en duquesa de Cambridge, sellado por el ya icónico beso en el balcón", destaca ¡Hola! TV.