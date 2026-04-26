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26 de abril de 2026 - 10:00

Kate Middleton y William cumplirán 15 años de casados y ¡Hola! TV estrenará un especial de la recordada boda real

Kate Middleton y William de Inglaterrra celebrarán el 29 de abril su aniversario de matrimonio número 15. ¡Hola! TV conmemorará las Bodas de Cristal de los príncipes de Gales con un programa especial que podrá verse en nuestro país a las 21.00 del próximo miércoles.

Por ABC Color

El 29 de abril de 2011 unieron sus vidas en matrimonio Kate Middleton y William de Inglaterra. Así que, en pocos días los actuales príncipes de Gales celebrarán sus Bodas de Cristal.

Kate Middleton y William de Inglaterra se juraron amor eterno en la Abadía de Westminster. (Gentileza ¡Hola! TV)
Kate Middleton y William de Inglaterra se juraron amor eterno en la Abadía de Westminster. (Gentileza ¡Hola! TV)

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Y para conmemorar tan importante fecha, ¡Hola! TV estrenará el próximo miércoles, en el marco de Especiales Realeza, un programa inédito llamado “La boda de William y Kate, minuto a minuto”.

Kate Middleton y William de Inglaterra dándose un romántico beso en el balcón del Palacio de Buckingham. (Gentileza ¡Hola! TV)
Kate Middleton y William de Inglaterra dándose un romántico beso en el balcón del Palacio de Buckingham. (Gentileza ¡Hola! TV)

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“Con acceso a personas clave, expertos en moda y comentaristas de casas reales, el programa descubre detalles ocultos de este histórico día, a lo largo de 60 minutos”, expresa el comunicado de prensa de ¡Hola! TV que anuncia el estreno del especial que girará en torno a la boda de Kate Middleton y William de Inglaterra.

Kate Middleton hace una década lució un impresionante vestido de novia diseñado por Sarah Burton para la afamada marca Alexander McQueen. (Gentileza ¡Hola! TV)
El día del "sí,quiero" Kate Middleton lució un impresionante vestido de novia diseñado por Sarah Burton para la afamada marca Alexander McQueen. (Gentileza ¡Hola! TV)

“'La boda de William y Kate, minuto a minuto’ analiza minuciosamente este enlace, desde la impresionante entrada de Kate Middleton en la Abadía de Westminster hasta el momento en que se convierte en duquesa de Cambridge, sellado por el ya icónico beso en el balcón", destaca ¡Hola! TV.