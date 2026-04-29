Melania Trump y la reina Camila se destacan por su elegancia en la cena de Estado en la Casa Blanca

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, y la reina Camila de Inglaterra lucieron muy elegantes en la cena de Estado que se desarrolló en la Sala Este de la Casa Blanca, en Washington.
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Ambas optaron por lucir maxivestidos que giraron en torno al rosa, pero en dos tonalidades diferentes. Melania Trump estuvo enfundada en un traje minimalista en rosa claro que llevaba el sello de la casa de alta costura Christian Dior. La tenida de la esposa de Donald Trump fue complementada con guantes largos y calzados de tacón.
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La reina Camila se decantó por un traje en color fucsia, con estilo clásico y mangas largas. La prenda que lució la esposa del rey Carlos III fue diseñada por Fiona Clare. La soberana británica utilizó un collar de diamantes y amatistas para completar su outfit.
Melania Trump y la reina Camila de Inglaterra se destacaron con sus estilismos en la histórica cena de gala en la Casa Blanca, en el marco de la visita de Estado de cuatro días de los reyes británicos a Estados Unidos.