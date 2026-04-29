Gente
29 de abril de 2026 a la - 13:59

Melania Trump y la reina Camila se destacan por su elegancia en la cena de Estado en la Casa Blanca

¡Elegantísimas, la reina británica y la primera dama estadounidense! Donald Trump y Melania Trump posan con el rey Carlos III y la reina Camila de Gran Bretaña a su llegada a la Sala Este de la Casa Blanca. (Henry NICHOLLS / AFP)
¡Elegantísimas, la reina británica y la primera dama estadounidense! Donald Trump y Melania Trump posan con el rey Carlos III y la reina Camila de Gran Bretaña a su llegada a la Sala Este de la Casa Blanca. (Henry NICHOLLS / AFP)233250+0000 HENRY NICHOLLS

Anoche, Melania y Donald Trump fueron los anfitriones de una cena de Estado con motivo de la visita del rey Carlos III de Inglaterra y su esposa. La primera dama estadounidense y la reina Camila se destacaron por su elegancia y distinción con sus maxivestidos que giraron en torno al rosa.

Por ABC Color

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, y la reina Camila de Inglaterra lucieron muy elegantes en la cena de Estado que se desarrolló en la Sala Este de la Casa Blanca, en Washington.

Melania Trump y Camila con sus elegantes maxivestidos, junto a sus esposos, antes de ingresar a la cena de Estado en la Casa Blanca. (Henry NICHOLLS / AFP)
Melania Trump y Camila con sus elegantes maxivestidos, junto a sus esposos, antes de ingresar a la cena de Estado en la Casa Blanca. (Henry NICHOLLS / AFP)

Lea más: Mirá las fotos de Donald Trump junto a la familia real británica

Ambas optaron por lucir maxivestidos que giraron en torno al rosa, pero en dos tonalidades diferentes. Melania Trump estuvo enfundada en un traje minimalista en rosa claro que llevaba el sello de la casa de alta costura Christian Dior. La tenida de la esposa de Donald Trump fue complementada con guantes largos y calzados de tacón.

La reina Camila y la primera dama estadounidense Melania Trump ingresando al salón donde tuvo lugar el banquete de Estado en la Casa Blanca. (HENRY NICHOLLS / AFP)
La reina Camila y la primera dama estadounidense Melania Trump ingresando al salón donde tuvo lugar el banquete de Estado en la Casa Blanca. (HENRY NICHOLLS / AFP)

Lea más: Melania Trump y Máxima de Holanda derrocharon elegancia y distinción en la Casa Blanca

La reina Camila se decantó por un traje en color fucsia, con estilo clásico y mangas largas. La prenda que lució la esposa del rey Carlos III fue diseñada por Fiona Clare. La soberana británica utilizó un collar de diamantes y amatistas para completar su outfit.

Los reyes Camila y Carlos III, Melania Trump y Donald Trump en la cena de gala de anoche. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
Los reyes Camila y Carlos III, Melania Trump y Donald Trump en la cena de gala de anoche. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)

Melania Trump y la reina Camila de Inglaterra se destacaron con sus estilismos en la histórica cena de gala en la Casa Blanca, en el marco de la visita de Estado de cuatro días de los reyes británicos a Estados Unidos.