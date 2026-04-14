Melania Trump y Máxima de Holanda derrocharon elegancia y distinción en la Casa Blanca

La reina Máxima de Holanda y la primera dama estadounidense Melania Trump se destacaron por sus looks en la recepción que Donald Trump ofreció para agasajar a los reyes de los Países Bajos durante su visita oficial a Estados Unidos.

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La anfitriona Melania Trump lució un vestido midi en blanco con detalles en negro que llevaba la firma de la casa de moda británica Erdem. El traje de escote redondo y falda evasé fue complementado solo con un par de aros para así dar protagonismo a su delicado diseño.

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Por su parte, la reina Máxima de Holanda se decantó por un vestido midi en color naranja, como un homenaje a su país. El traje diseñado por Claes Iversen, de falda lápiz y un drapeado diagonal con una cintura marcada por un cinto, le quedaba pintado a la esposa del rey Guillermo Alejandro.