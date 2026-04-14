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14 de abril de 2026 - 13:36

Melania Trump y Máxima de Holanda derrocharon elegancia y distinción en la Casa Blanca

Melania Trump y la reina Máxima de los Países Bajos durante la ceremonia de llegada en el jardín sur de la Casa Blanca. (EFE/EPA/SALWAN GEORGES / POOL)
Melania Trump y la reina Máxima de los Países Bajos durante la ceremonia de llegada en el jardín sur de la Casa Blanca. (EFE/EPA/SALWAN GEORGES / POOL) SALWAN GEORGES / POOL

Melania Trump y Máxima de Holanda se mostraron muy elegantes y distinguidas en la Casa Blanca. Los reyes de los Países Bajos se encuentran de visita oficial en Estados Unidos y ayer fueron agasajados por Donald Trump y su esposa.

Por ABC Color

La reina Máxima de Holanda y la primera dama estadounidense Melania Trump se destacaron por sus looks en la recepción que Donald Trump ofreció para agasajar a los reyes de los Países Bajos durante su visita oficial a Estados Unidos.

Bellas y elegantes,Melania Trump y la reina Maxima de Holanda en la Casa Blanca, donde Donald Trump ofreció un banquete de bienvenida a los reyes de los Países Bajos. (EFE/EPA/SALWAN GEORGES / POOL)
Bellas y elegantes,Melania Trump y la reina Maxima de Holanda en la Casa Blanca, donde Donald Trump ofreció un banquete de bienvenida a los reyes de los Países Bajos. (EFE/EPA/SALWAN GEORGES / POOL)

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La anfitriona Melania Trump lució un vestido midi en blanco con detalles en negro que llevaba la firma de la casa de moda británica Erdem. El traje de escote redondo y falda evasé fue complementado solo con un par de aros para así dar protagonismo a su delicado diseño.

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La reina Máxima de los Países Bajos, el rey Guillermo Alejandro de los Países Bajos, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama Melania Trump durante una ceremonia de llegada frente a la Casa Blanca en Washington. (EFE/EPA/SALWAN GEORGES / POOL)
La reina Máxima de los Países Bajos, el rey Guillermo Alejandro de los Países Bajos, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama Melania Trump durante una ceremonia de llegada frente a la Casa Blanca en Washington. (EFE/EPA/SALWAN GEORGES / POOL)

Por su parte, la reina Máxima de Holanda se decantó por un vestido midi en color naranja, como un homenaje a su país. El traje diseñado por Claes Iversen, de falda lápiz y un drapeado diagonal con una cintura marcada por un cinto, le quedaba pintado a la esposa del rey Guillermo Alejandro.