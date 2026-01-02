Gente
02 de enero de 2026 - 12:06

Melania Trump, diosa a los 55 con un vestido plateado que lució para dar la bienvenida al 2026

Donald Trump y Melania Trump llegando a su residencia de Mar-a-Lago el 31 de diciembre. (Joe Raedle/Getty Images/AFP)
La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump (55), fiel a su estilo lució espléndida en la fiesta de bienvenida al 2026 en su residencia de Mar-a-Lago. La esposa de Donald Trump, más diosa que nunca, optó por un vestido de lentejuelas plateadas para recibir al nuevo año.

Por ABC Color

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa Melania Trump organizaron una fiesta para recibir al 2026. La cita fue en su residencia de Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida. Y, por supuesto, fue la primera dama la que se llevó todos los flashes con su look plateado.

Melania Trump lució espléndida con un maxivestido con tirantes que llevaba la firma de The New Arrivals.(Joe Raedle/Getty Images/AFP)
Melania Trump lució más diosa que nunca a sus 55 años con un espectacular vestido de lentejuelas plateadas que resaltaba su escultural figura.

La primera dama estadounidense optó por un maxivestido con tirantes y un sugerente escote de la colección de The New Arrivals. El traje plateado, que dejaba aún más deslumbrante a Melania Trump, también llevaba un cinto a juego.

Enfundada en un traje de lentejuelas plateadas, Melania Trump lució escultural a sus 55 años. (Jim WATSON / AFP)
El look de la esposa de Donald Trump fue complementado con unos pendientes y unos calzados de tacón que llevaban la firma del diseñador francés Christian Louboutin.

