Melania Trump, diosa a los 55 con un vestido plateado que lució para dar la bienvenida al 2026

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa Melania Trump organizaron una fiesta para recibir al 2026. La cita fue en su residencia de Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida. Y, por supuesto, fue la primera dama la que se llevó todos los flashes con su look plateado.
Melania Trump lució más diosa que nunca a sus 55 años con un espectacular vestido de lentejuelas plateadas que resaltaba su escultural figura.
La primera dama estadounidense optó por un maxivestido con tirantes y un sugerente escote de la colección de The New Arrivals. El traje plateado, que dejaba aún más deslumbrante a Melania Trump, también llevaba un cinto a juego.
El look de la esposa de Donald Trump fue complementado con unos pendientes y unos calzados de tacón que llevaban la firma del diseñador francés Christian Louboutin.
