Mirá las fotos de Donald Trump junto a la familia real británica

Los Trump se encontraron hoy con la realeza británica durante su visita de Estado. La primera dama estadounidense, Melania Trump, y el presidente estadounidense, Donald Trump, fueron recibidos por el rey Carlos III y la reina Camila de Gran Bretaña durante una ceremonia de bienvenida en el Patio del Castillo de Windsor.

Y, por supuesto, también estuvieron presentes los príncipes de Gales, William de Inglaterra y Kate Middleton, quienes en todo momento se mostraron sonrientes junto a las visitas norteamericanas.

Esta es la segunda visita de Estado del presidente estadounidense Donald Trump al Reino Unido, pues ya estuvo en 2019 durante su primer mandato. A su llegada el mandatario norteamericano fue recibido con 41 cañonazos con 6 cañones de la Primera Guerra Mundial.

Unos 1.300 integrantes del ejército británico junto a 120 caballos recibieron con honores a Donald Trump, quien junto a su esposa Melania dormirán dos noches en el Castillo de Windsor.

