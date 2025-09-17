Gente

Mirá las fotos de Donald Trump junto a la familia real británica

El Reino Unido recibe a Donald Trump y su esposa Melania en visita de Estado. Ambos compartieron emotivos momentos con el rey Carlos, la reina Camila y los príncipes de Gales en el Castillo de Windsor. ¡Mirá las fotos del presidente estadounidense con la familia real británica!

Por ABC Color
17 de septiembre de 2025 - 14:50
La primera dama estadounidense, Melania Trump, el presidente estadounidense, Donald Trump, el rey Carlos III y la reina Camila de Gran Bretaña durante una ceremonia de bienvenida en el Patio del Castillo de Windsor. (Chris Jackson / POOL / AFP)
La primera dama estadounidense, Melania Trump, el presidente estadounidense, Donald Trump, el rey Carlos III y la reina Camila de Gran Bretaña durante una ceremonia de bienvenida en el Patio del Castillo de Windsor. (Chris Jackson / POOL / AFP)

Los Trump se encontraron hoy con la realeza británica durante su visita de Estado. La primera dama estadounidense, Melania Trump, y el presidente estadounidense, Donald Trump, fueron recibidos por el rey Carlos III y la reina Camila de Gran Bretaña durante una ceremonia de bienvenida en el Patio del Castillo de Windsor.

Donald Trump y Melania Trump fueron recibidos por el príncipe Guillermo y la princesa Catalina a su llegada a los terrenos del Castillo de Windsor. (Aaron Chown / POOL / AFP)
Donald Trump y Melania Trump fueron recibidos por el príncipe Guillermo y la princesa Catalina a su llegada a los terrenos del Castillo de Windsor. (Aaron Chown / POOL / AFP)

Y, por supuesto, también estuvieron presentes los príncipes de Gales, William de Inglaterra y Kate Middleton, quienes en todo momento se mostraron sonrientes junto a las visitas norteamericanas.

La reina Camila de Gran Bretaña y la princesa Catalina de Gales de Gran Bretaña conversan con la primera dama estadounidense, Melania Trump, a su llegada al Castillo de Windsor. (Aaron Chown / POOL / AFP)
La reina Camila de Gran Bretaña y la princesa Catalina de Gales de Gran Bretaña conversan con la primera dama estadounidense, Melania Trump, a su llegada al Castillo de Windsor. (Aaron Chown / POOL / AFP)

Esta es la segunda visita de Estado del presidente estadounidense Donald Trump al Reino Unido, pues ya estuvo en 2019 durante su primer mandato. A su llegada el mandatario norteamericano fue recibido con 41 cañonazos con 6 cañones de la Primera Guerra Mundial.

Donald Trump, el rey Carlos III, la reina Camila y la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, observan objetos de la Colección Real en el Salón Verde del Castillo de Windsor. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Donald Trump, el rey Carlos III, la reina Camila y la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, observan objetos de la Colección Real en el Salón Verde del Castillo de Windsor. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

Unos 1.300 integrantes del ejército británico junto a 120 caballos recibieron con honores a Donald Trump, quien junto a su esposa Melania dormirán dos noches en el Castillo de Windsor.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el rey Carlos III de Gran Bretaña inspeccionan una Guardia de Honor durante una ceremonia de bienvenida en el Cuadrángulo del Castillo de Windsor, en Windsor. (Kirsty Wigglesworth / POOL / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el rey Carlos III de Gran Bretaña inspeccionan una Guardia de Honor durante una ceremonia de bienvenida en el Cuadrángulo del Castillo de Windsor, en Windsor. (Kirsty Wigglesworth / POOL / AFP)
