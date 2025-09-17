Mirá las fotos de Donald Trump junto a la familia real británica
El Reino Unido recibe a Donald Trump y su esposa Melania en visita de Estado. Ambos compartieron emotivos momentos con el rey Carlos, la reina Camila y los príncipes de Gales en el Castillo de Windsor. ¡Mirá las fotos del presidente estadounidense con la familia real británica!
Por ABC Color
17 de septiembre de 2025 - 14:50
Los Trump se encontraron hoy con la realeza británica durante su visita de Estado. La primera dama estadounidense, Melania Trump, y el presidente estadounidense, Donald Trump, fueron recibidos por el rey Carlos IIIy la reina Camila de Gran Bretaña durante una ceremonia de bienvenida en el Patio del Castillo de Windsor.
Esta es la segunda visita de Estado del presidente estadounidense Donald Trump al Reino Unido, pues ya estuvo en 2019 durante su primer mandato. A su llegada el mandatario norteamericano fue recibido con 41 cañonazos con 6 cañones de la Primera Guerra Mundial.
Unos 1.300 integrantes del ejército británico junto a 120 caballos recibieron con honores a Donald Trump, quien junto a su esposa Melania dormirán dos noches en el Castillo de Windsor.