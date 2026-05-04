Gente
04 de mayo de 2026 a la - 09:11

De Messi a Patrick Dempsey, los famosos en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1

Lionel Messi y su hijo Thiago en el Gran Premio de Fórmula Uno de Miami 2026 en el Autódromo Internacional de Miami. (Rebecca Blackwell / POOL / AFP)
Lionel Messi y su hijo Thiago en el Gran Premio de Fórmula Uno de Miami 2026 en el Autódromo Internacional de Miami. (Rebecca Blackwell / POOL / AFP)171813+0000 REBECCA BLACKWELL

Celebridades de diferentes ámbitos se dieron cita en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1. Lionel Messi, Patrick Demsey, Serena Williams y Colin Farrell fueron algunas de las estrellas presentes en el Autódromo Internacional de Miami. ¡Adelante!

Por ABC Color

Un fin de semana a puro automovilismo vivieron varios famosos en Miami, Florida (Estados Unidos). El Gran Premio de Fórmula 1 convocó a una verdadera constelación de estrellas en el Miami International Autodrome en Miami Gardens.

Patrick Dempsey en la parrilla de salida junto al coche de Max Verstappen, de los Países Bajos, y Oracle Red Bull Racing, antes del Gran Premio de Fórmula 1 de Miami en el Autódromo Internacional de Miami. (Mark Thompson/Getty Images/AFP)
Patrick Dempsey en la parrilla de salida junto al coche de Max Verstappen, de los Países Bajos, y Oracle Red Bull Racing, antes del Gran Premio de Fórmula 1 de Miami en el Autódromo Internacional de Miami. (Mark Thompson/Getty Images/AFP)

El futbolista Lionel Messi con su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro no se perdieron el GP de Miami.

El actor Patrick Dempsey y el extenista español Rafael Nadal también dijeron presente en el autódromo internacional como buenos apasionados de la Fórmula 1.

Rafael Nadal conversando con Carlos Sainz y Jon Rahm en el Autódromo Internacional de Miami. (Peter Fox/Getty Images/AFP)
Rafael Nadal conversando con Carlos Sainz y Jon Rahm en el Autódromo Internacional de Miami. (Peter Fox/Getty Images/AFP)

Lea más: Anneke Rahn, novia y fan número 1 de Joshua Duerksen, presente en el GP de Miami

La extenista estadounidense Serena Williams asistió al Gran Premio de Fórmula 1 de Miami 2026 en el Autódromo Internacional de Miami. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
La extenista estadounidense Serena Williams asistió al Gran Premio de Fórmula 1 de Miami 2026 en el Autódromo Internacional de Miami. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

La extenista estadounidense Serena Williams, el actor irlandés Colin Farrell, el futbolista uruguayo Luis Suárez y su familia, así como el comediante y presentador estadounidense Jimmy Fallon también asistieron al Gran Premio de Miami de Fórmula 1 este fin de semana.

El actor irlandés Colin Farrell en el Autódromo Internacional de Miami en Miami Gardens. (EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)
El actor irlandés Colin Farrell en el Autódromo Internacional de Miami en Miami Gardens. (EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

Lea más: F1: Kimi Antonelli gana el Gran Premio de Miami por delante de los McLaren

Jimmy Fallon en el garaje de Oracle Red Bull Racing antes de los entrenamientos libres previos al Gran Premio de Fórmula 1 de Miami en el Autódromo Internacional de Miami. (Mark Thompson/Getty Images/AFP)
Jimmy Fallon en el garaje de Oracle Red Bull Racing antes de los entrenamientos libres previos al Gran Premio de Fórmula 1 de Miami en el Autódromo Internacional de Miami. (Mark Thompson/Getty Images/AFP)
El futbolista uruguayo Luis Suárez, del Inter Miami, y su esposa Sofía Balbi a su llegada al Gran Premio de Fórmula Uno de Miami 2026 en el Autódromo Internacional de Miami. (CHANDAN KHANNA / AFP)
El futbolista uruguayo Luis Suárez, del Inter Miami, y su esposa Sofía Balbi a su llegada al Gran Premio de Fórmula Uno de Miami 2026 en el Autódromo Internacional de Miami. (CHANDAN KHANNA / AFP)