De Messi a Patrick Dempsey, los famosos en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1

Un fin de semana a puro automovilismo vivieron varios famosos en Miami, Florida (Estados Unidos). El Gran Premio de Fórmula 1 convocó a una verdadera constelación de estrellas en el Miami International Autodrome en Miami Gardens.

El futbolista Lionel Messi con su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro no se perdieron el GP de Miami.

El actor Patrick Dempsey y el extenista español Rafael Nadal también dijeron presente en el autódromo internacional como buenos apasionados de la Fórmula 1.

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La extenista estadounidense Serena Williams, el actor irlandés Colin Farrell, el futbolista uruguayo Luis Suárez y su familia, así como el comediante y presentador estadounidense Jimmy Fallon también asistieron al Gran Premio de Miami de Fórmula 1 este fin de semana.

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