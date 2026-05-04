De Messi a Patrick Dempsey, los famosos en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1
Celebridades de diferentes ámbitos se dieron cita en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1. Lionel Messi, Patrick Demsey, Serena Williams y Colin Farrell fueron algunas de las estrellas presentes en el Autódromo Internacional de Miami. ¡Adelante!
Por ABC Color
Un fin de semana a puro automovilismo vivieron varios famosos en Miami, Florida (Estados Unidos). El Gran Premio de Fórmula 1 convocó a una verdadera constelación de estrellas en el Miami International Autodrome en Miami Gardens.
El futbolista Lionel Messi con su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro no se perdieron el GP de Miami.
El actor Patrick Dempsey y el extenista español Rafael Nadal también dijeron presente en el autódromo internacional como buenos apasionados de la Fórmula 1.
La extenista estadounidense Serena Williams, el actor irlandés Colin Farrell, el futbolista uruguayo Luis Suárez y su familia, así como el comediante y presentador estadounidense Jimmy Fallon también asistieron al Gran Premio de Miami de Fórmula 1 este fin de semana.