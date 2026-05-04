Franco Colapinto y Maia Reficco, unos mates y mucho amor en el GP de Miami

Franco Colapinto (22) tras confirmar su romance con la actriz y cantante Maia Reficco (25) se mostró feliz y enamorado a su llegada al Gran Premio de Miami de Fórmula 1.
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La nueva parejita conformada por Franco Colapinto y Maia Reficco arribó al Autódromo Internacional de Miami de la manito. Pero eso no impidió que los tortolitos se tomaran unos ricos mates, demostrando así que ambos disfrutan de esta infusión.
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Las imágenes de Franco Colapinto vestido con la indumentaria de su equipo Alpine, con un termo en manos, y la actriz Maia Reficco sosteniendo el mate son de las más tiernas, y confirma que el romance de la parejita argentina va viento en popa.