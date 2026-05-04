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04 de mayo de 2026 a la - 13:47

Franco Colapinto y Maia Reficco, unos mates y mucho amor en el GP de Miami

¡De la manito! Franco Colapinto y Maia Reficco llegando al paddock antes del sprint previo al Gran Premio de Fórmula 1 de Miami en el Autódromo Internacional de Miami. (Chris Graythen/Getty Images/AFP)
¡De la manito! Franco Colapinto y Maia Reficco llegando al paddock antes del sprint previo al Gran Premio de Fórmula 1 de Miami en el Autódromo Internacional de Miami. (Chris Graythen/Getty Images/AFP) 133925+0000 CHRIS GRAYTHEN

El piloto Franco Colapinto y su flamante novia Maia Reficco compartieron unos mates, miradas cómplices y besos en el paddock del Gran Premio de Fórmula 1 de Miami. ¡Fijate en las postales llenas de amor de la parejita argentina del momento!

Por ABC Color

Franco Colapinto (22) tras confirmar su romance con la actriz y cantante Maia Reficco (25) se mostró feliz y enamorado a su llegada al Gran Premio de Miami de Fórmula 1.

¡Linda parejita! Franco Colapinto y Maia Reficco tomando unos mates a su arribo al Miami International Autodrome. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
¡Linda parejita! Franco Colapinto y Maia Reficco tomando unos mates a su arribo al Miami International Autodrome. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

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La nueva parejita conformada por Franco Colapinto y Maia Reficco arribó al Autódromo Internacional de Miami de la manito. Pero eso no impidió que los tortolitos se tomaran unos ricos mates, demostrando así que ambos disfrutan de esta infusión.

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Franco Colapinto y Maia Reficco a su arribo al Grand Prix de Miami. (Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP)
Franco Colapinto y Maia Reficco a su arribo al Grand Prix de Miami. (Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP)

Las imágenes de Franco Colapinto vestido con la indumentaria de su equipo Alpine, con un termo en manos, y la actriz Maia Reficco sosteniendo el mate son de las más tiernas, y confirma que el romance de la parejita argentina va viento en popa.