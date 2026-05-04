Gente
04 de mayo de 2026 a la - 10:05

Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux, enamorados y muy bien acompañados del “salchicha” Leo

El piloto monegasco de Ferrari, Charles Leclerc, besa a su esposa Alexandra Saint Mleux a su llegada al Miami International Autodrome. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
El piloto monegasco de Ferrari, Charles Leclerc, besa a su esposa Alexandra Saint Mleux a su llegada al Miami International Autodrome. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)132150+0000 CHARLY TRIBALLEAU

El piloto monegasco Charles Leclerc y su esposa Alexandra Saint Mleux se mostraron más enamorados que nunca en el Gran Premio de Fórmula 1 de Miami. Los tortolitos estuvieron a los besos y arrumacos, pero no solitos, pues los acompañó su perrito “salchicha” Leo. ¡Pasá y mirá las fotos!

Por ABC Color

Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux siguen de luna de miel a dos meses de su boda civil. El piloto de Ferrari llegó a Miami, Florida, para ser parte del Gran Premio de Fórmula 1. Pero no lo hizo solo, pues arribó con su esposa y su querida mascota Leo, un perrito “salchicha” de pelo largo.

¡Familia completa! Charles Leclerc y su esposa Alexandra Saint Mleux llegando con Leo al Miami International Autodrome. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
¡Familia completa! Charles Leclerc y su esposa Alexandra Saint Mleux llegando con Leo al Miami International Autodrome. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Lea más: Charles Leclerc abrió el álbum de su boda: el protagonista fue su perrito Leo

El piloto monegasco Charles Leclerc y la infuencer francesa de raíces mexicanas Alexandra Saint Mleux derrocharon amor a su paso por los boxes del Autódromo Internacional de Miami. Y quien nuevamente se llevó todos los flashes fue Leo, el teckel pelilargo que forma parte de la familia Leclerc-Saint Mleux.

Charles Leclerc, de Mónaco y Scuderia Ferrari, Alexandra Leclerc y Leo llegando al paddock antes del Gran Premio de Fórmula 1 de Miami en el Autódromo Internacional de Miami. (Mark Thompson/Getty Images/AFP)
Charles Leclerc, de Mónaco y Scuderia Ferrari, Alexandra Leclerc y Leo llegando al paddock antes del Gran Premio de Fórmula 1 de Miami en el Autódromo Internacional de Miami. (Mark Thompson/Getty Images/AFP)

Lea más: Todo sobre el “salchicha” de pelo largo, la raza del perro de Charles Leclerc

En todo momento, la parejita estuvo acompañada de Leo, el perrito encargado de ayudar a Charles Leclerc a pedir matrimonio a Alexandra Saint Mleux y que también fue el protagonista indiscutible de la boda civil de la parejita, hace unos meses.

¡Hemosa parejita de recién casados! Charles Leclerc y Alexandra Leclerc arribando juntitos al Gran Premio de Miami de F1. (Chris Graythen/Getty Images/AFP)
¡Hemosa parejita de recién casados! Charles Leclerc y Alexandra Leclerc arribando juntitos al Gran Premio de Miami de F1. (Chris Graythen/Getty Images/AFP)