Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux, enamorados y muy bien acompañados del “salchicha” Leo

Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux siguen de luna de miel a dos meses de su boda civil. El piloto de Ferrari llegó a Miami, Florida, para ser parte del Gran Premio de Fórmula 1. Pero no lo hizo solo, pues arribó con su esposa y su querida mascota Leo, un perrito “salchicha” de pelo largo.

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El piloto monegasco Charles Leclerc y la infuencer francesa de raíces mexicanas Alexandra Saint Mleux derrocharon amor a su paso por los boxes del Autódromo Internacional de Miami. Y quien nuevamente se llevó todos los flashes fue Leo, el teckel pelilargo que forma parte de la familia Leclerc-Saint Mleux.

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En todo momento, la parejita estuvo acompañada de Leo, el perrito encargado de ayudar a Charles Leclerc a pedir matrimonio a Alexandra Saint Mleux y que también fue el protagonista indiscutible de la boda civil de la parejita, hace unos meses.