La princesa Eugenia está en la dulce espera de su tercer hijo

“¡El bebé Brooksbank nacerá en 2026!“, así anunció la princesa Eugenia que está en la dulce espera de su tercer hijo. La noticia la dio en su cuenta de Instagram junto a una tierna postal donde se ve a los hermanitos mayores sosteniendo en las manos la primera ecograría del bebé en camino.

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También en la cuenta oficial de la familia real británica en la red social de la camarita, se comunicó hace unas horas la próxima llegada del bebé.

“Su Alteza Real, la Princesa Eugenie y el Sr. Jack Brooksbank están muy contentos de anunciar que esperan su tercer hijo juntos, para este verano. August (5 años) y Ernest (2 años) también están muy emocionados de que otro hermano se una a la familia”, se puede leer en la publicación, donde además se destaca: “Su Majestad el Rey ha sido informado y está encantado con la noticia”.

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La princesa Eugenia y Jack Brooksbank unieron sus vidas en matrimonio en octubre de 2018 ante el altar de la capilla San Jorge, en el Castillo de Windsor. A siete años y medio del “sí, quiero”, la pareja disfruta de sus hijos August Philip Hawke, nacido en febrero de 2021, y Ernest George Ronnie, llegado al mundo en mayo de 2023, a quienes pronto se unirá el esperado bebé a bordo.