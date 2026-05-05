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05 de mayo de 2026 a la - 16:28

¡Fiorella Migliore está en la dulce espera de una niña!

Fiorella Migliore será mamá por segunda vez.
Fiorella Migliore será mamá por segunda vez.Instagram/Fiorella Migliore

Fiorella Migliore, Miss Italia nel Mondo 2008 y Miss Mundo Paraguay 2012, está embarazada. ¡Sí! Fio reveló hace unas horas que está en la dulce espera de una niña.

Por ABC Color

La exreina de belleza Fiorella Migliore Llanes, a sus 37 años, está embarazada por segunda vez. El bebé en camino de la Miss Italia nel Mondo 2008 tiene 16 semanas de gestación y llegará al mundo en octubre próximo para convertir en hermano mayor a Elio (6).

Fio Migliore aguarda ansiosa y feliz a su bebé a bordo. (Captura de la historia de Instagram de Fiorella Migliore)
Fio Migliore aguarda ansiosa y feliz a su segundo hijo. (Captura de la historia de Instagram de Fiorella Migliore)

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¡Ganó el Team Nena! Fio Migliore hizo una encuesta entre sus familiares, amigos y seguidores. (Captura de la historia de Instagram de Fiorella Migliore)
¡Ganó el Team Nena! Fio Migliore hizo una encuesta entre sus familiares, amigos y seguidores. (Captura de la historia de Instagram de Fiorella Migliore)

Fio Migliore hizo una encuesta entre sus casi 120 mil seguidores virtuales para ver si adivinaban el sexo del bebé a bordo. “700 personas dijeron nena y 200 nene”, contó la feliz mamá en sus historias de Instagram.

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Así Fio Migliore contó a sus seguidores que una nena está en camino. (Captura de la historia de Instagram de Fiorella Migliore)
Así Fio Migliore contó a sus seguidores que una nena está en camino. (Captura de la historia de Instagram de Fiorella Migliore)

Luego, en otra publicación, Fiorella Migliore mostró el resultado de la ecografía obstétrica donde se puede leer que el bebé que llegará en pocos meses más al hogar de la Miss Mundo Paraguay 2012 es una niña.