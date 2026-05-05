¡Fiorella Migliore está en la dulce espera de una niña!

La exreina de belleza Fiorella Migliore Llanes, a sus 37 años, está embarazada por segunda vez. El bebé en camino de la Miss Italia nel Mondo 2008 tiene 16 semanas de gestación y llegará al mundo en octubre próximo para convertir en hermano mayor a Elio (6).

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Fio Migliore hizo una encuesta entre sus casi 120 mil seguidores virtuales para ver si adivinaban el sexo del bebé a bordo. “700 personas dijeron nena y 200 nene”, contó la feliz mamá en sus historias de Instagram.

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Luego, en otra publicación, Fiorella Migliore mostró el resultado de la ecografía obstétrica donde se puede leer que el bebé que llegará en pocos meses más al hogar de la Miss Mundo Paraguay 2012 es una niña.