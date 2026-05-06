Gleen Close dejó sus huellas y las de su perrito en Hollywood

La actriz estadounidense Glenn Close (79) y su perro Sir Pippin of Beanfield dejaron las huellas de sus manos y pies en el icónico TCL Chinese Theatre.

El emotivo y tierno homenaje que tuvo como protagonistas a Glenn Close y su inseparable mascota se desarrolló en el marco del Festival de Cine Clásico TCM en Hollywood, California.

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La famosa actriz decidió que su adorable perrito también sea parte de su homenaje y llenó de ternura la ceremonia. Ahora, Glenn Close y Pip ya estarán juntos para siempre en el Teatro Chino TCL.

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La entrañable escena entre Glenn Close y Pip se llevó todos los flashes de los medios presentes en el Teatro Chino.

El perrito de raza Havanés, cuyo nombre completo es Sir Pippin of Beanfield, siempre acompaña a la leyenda del cine a las alfombras rojas, homenajes y otros eventos hollywoodenses. Y, esta vez, no fue la excepción.