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06 de mayo de 2026 a la - 09:00

Gleen Close dejó sus huellas y las de su perrito en Hollywood

Glenn Close y su perro Sir Pippin of Beanfield en la ceremonia de huellas de manos y pies en el TCL Chinese Theatre IMAX. (Chris Delmas / AFP)
Glenn Close y su perro Sir Pippin of Beanfield en la ceremonia de huellas de manos y pies en el TCL Chinese Theatre IMAX. (Chris Delmas / AFP)190641+0000 CHRIS DELMAS

La actriz Gleen Close estampó sus manos y pies en el Teatro Chino TCL de Hollywood. Pero no lo hizo solita, su inseparable perrito Pip también dejó sus huellas. ¡Pasá y mirá las tiernas postales!

Por ABC Color

La actriz estadounidense Glenn Close (79) y su perro Sir Pippin of Beanfield dejaron las huellas de sus manos y pies en el icónico TCL Chinese Theatre.

El emotivo y tierno homenaje que tuvo como protagonistas a Glenn Close y su inseparable mascota se desarrolló en el marco del Festival de Cine Clásico TCM en Hollywood, California.

¡Feliz! Glenn Close junto a Sir Pippin of Beanfield en el Teatro Chino TCL. (Chris Delmas / AFP)
¡Feliz! Glenn Close junto a Sir Pippin of Beanfield en el Teatro Chino TCL. (Chris Delmas / AFP)

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La famosa actriz decidió que su adorable perrito también sea parte de su homenaje y llenó de ternura la ceremonia. Ahora, Glenn Close y Pip ya estarán juntos para siempre en el Teatro Chino TCL.

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¡Una postal llena de ternura! Glenn Close y su perrito Sir Pippin of Beanfield tras estampar sus huellas en el Teatro Chino TCL, en Hollywood. (Chris Delmas / AFP)
¡Una postal llena de ternura! Glenn Close y su perrito Sir Pippin of Beanfield tras estampar sus huellas en el Teatro Chino TCL, en Hollywood. (Chris Delmas / AFP)

La entrañable escena entre Glenn Close y Pip se llevó todos los flashes de los medios presentes en el Teatro Chino.

El perrito de raza Havanés, cuyo nombre completo es Sir Pippin of Beanfield, siempre acompaña a la leyenda del cine a las alfombras rojas, homenajes y otros eventos hollywoodenses. Y, esta vez, no fue la excepción.