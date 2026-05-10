Steffi Schouten: “Un bebé no es una empresa”

“Mi contenido siempre fue mi vida”, cuenta. Y por eso, cuando llegó su hija Agostina –y ahora, mientras espera a Josefina–, la maternidad no fue un giro forzado, sino una extensión natural de su identidad.

“La transición se dio muy genuinamente. Siempre mostré lo que estaba pasando en mi vida”, revela.

Pero detrás de esa naturalidad, hubo un choque inevitable. El posparto, lejos de cualquier ideal, fue un punto de quiebre. “Es puro caos”, admite sin rodeos.

Acostumbrada a cumplir cada contrato y a sostener sola todo su trabajo, Steffi se enfrentó a una realidad que no admite estructuras rígidas.

“Tuve que aprender a equilibrar la versión profesional que quiero ser y la mamá que quiero ser, y no eran compatibles si hacía todo sola”, afirma.

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Entonces llegó una de las lecciones más difíciles: delegar. Confiar. Soltar.

“Contraté gente, hoy hay un equipo detrás de mis redes”, explica.

No como un lujo, sino como una necesidad para poder estar donde realmente quiere estar: disfrutando de su pequeña Agostina.

Su maternidad, sin embargo, no es solo organización. Es también un acto de honestidad. Una narrativa que busca equilibrio en un terreno delicado.

“La maternidad sin filtros hay que hacerla con mucha responsabilidad”, afirma. Y en esa línea, encuentra su voz.

“Contar la realidad sin ser pesimista, pero tampoco romantizar”, asegura.

Ese tono real, pero esperanzador, es lo que ha construido un vínculo genuino con su audiencia.

“La gente no quiere negatividad, pero tampoco quiere una mentira”, reflexiona.

Desde su formación profesional, hay herramientas que permanecen, como la disciplina, la organización y la curiosidad por informarse.

Pero también hay certezas que se derrumban. “Un bebé no es una empresa”, dice, casi como un mantra aprendido, porque en la maternidad no hay fórmulas exactas.

“No es blanco y negro. Aprendí a sentirme cómoda en los grises”, argumenta.

Y quizás ahí está una de sus mayores transformaciones: pasar de la estructura a la flexibilidad, del control a la paciencia.

En medio de un mundo digital que exige exposición constante, Steffi tomó una decisión clara. “Mi prioridad número uno siempre va a ser la presencia emocional en mi crianza”, sostiene aunque eso pueda implicar menos visibilidad, likes o alcance.

En esa elección, silenciosa, pero firme, se define su nueva forma de éxito. No en números, sino en vínculos. No en métricas, sino en presencia, porque Steffi sabe que al final, entre el ruido de las redes y las exigencias del mundo profesional, ella elige algo más profundo: estar y hacerlo de verdad donde más importa.

Bio

Steffi Schouten es abogada especializada en propiedad intelectual, área en la que se desempeña como directora del departamento correspondiente en el estudio Schouten & Asociados, reconocido por su trabajo en registro y protección de marcas a nivel local e internacional.

Formada en Derecho, orienta su carrera hacia la asesoría legal estratégica para empresas y emprendedores, con foco en la protección de activos intangibles como marcas y patentes.

Su perfil combina el ejercicio jurídico con la divulgación de la importancia de la propiedad intelectual en el desarrollo empresarial.

En el plano personal, es mamá de Agostina y actualmente se encuentra esperando a su segunda hija, Josefina.

Su maternidad ocupa un lugar central en su vida, desde donde proyecta valores como la autenticidad, el amor consciente y el equilibrio entre lo profesional y lo familiar.

Redes: @steffischouten.