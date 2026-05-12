Demi Moore se robó todos los flashes en Cannes con su vestido de coloridos lunares

La actriz y productora estadounidense Demi Moore llegó espléndida a la 79ª edición del Festival de Cine de Cannes, que inicia hoy y se extenderá hasta el 23 de mayo en Cannes, al sur de Francia.
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Demi Moore forma parte del jurado oficial del emblemático Festival de Cine de Cannes y con su elegante vestido strapless con coloridos lunares fue blanco de todos los flashes hace unas horas la Riviera Francesa.
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La actriz estadounidense de 63 años con su marcada cinturita y su traje diseñado por Jacquemus deslumbró en la Costa Azul. El look de Demi Moore fue complementado con un bolso a juego, lentes y calzados blancos.