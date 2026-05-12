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12 de mayo de 2026 a la - 14:10

Demi Moore se robó todos los flashes en Cannes con su vestido de coloridos lunares

Demi Moore posando con su vestido de lunares a su llegada a la 79ª edición del Festival de Cine de Cannes. (Sameer AL-DOUMY / AFP)
Demi Moore posando con su vestido de lunares a su llegada a la 79ª edición del Festival de Cine de Cannes. (Sameer AL-DOUMY / AFP)133806+0000 SAMEER AL-DOUMY

La icónica actriz Demi Moore llegó al Festival de Cine de Cannes 2026 enfundada en un vestido de coloridos lunares y se robó todos los flashes de los medios presentes en la Costa Azul francesa. ¡Pasá a admirarla!

Por ABC Color

La actriz y productora estadounidense Demi Moore llegó espléndida a la 79ª edición del Festival de Cine de Cannes, que inicia hoy y se extenderá hasta el 23 de mayo en Cannes, al sur de Francia.

¡Siempre diosa! Demi Moore a su arribo al Cannes Film Festival en Francia. (Valery HACHE / AFP)
¡Siempre diosa! Demi Moore a su arribo al Cannes Film Festival en Francia. (Valery HACHE / AFP)

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Demi Moore forma parte del jurado oficial del emblemático Festival de Cine de Cannes y con su elegante vestido strapless con coloridos lunares fue blanco de todos los flashes hace unas horas la Riviera Francesa.

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Demi Moore arribo enfundada en un vestido de Jacquemus al Cannes Film Festival en Francia. (Valery HACHE / AFP)
Demi Moore arribo enfundada en un vestido de Jacquemus al Cannes Film Festival en Francia. (Valery HACHE / AFP)

La actriz estadounidense de 63 años con su marcada cinturita y su traje diseñado por Jacquemus deslumbró en la Costa Azul. El look de Demi Moore fue complementado con un bolso a juego, lentes y calzados blancos.