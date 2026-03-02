De Demi Moore a Emma Stone: Las celebridades en la red carpet de los SAG Awards

Por la alfombra roja previa a los Óscar pasaron las más destacadas figuras cinematográficas. ¡Sí! Los SAG Awards 2026 convocaron anoche a una verdadera constelación de estrellas en el Shrine Auditorium y Expo Hall en Los Ángeles, California.

Demi Moore se destacó con una alucinante maxivestido que llevaba la firma de Schiaparelli, y Emma Stone se decantó por un vestido color lavanda de Louis Vuitton. Por su parte, Teyana Taylor optó por un traje plateado y llegó de la mano de su pequeña hija Rue Rose.

Gwyneth Paltrow llegó con un look “Total Black” de Givenchy con pronunciado escote y detalles de encaje. Kate Hudson eligió un outfit en color tiza de la afamada casa de moda Valentino.

Irina Shayk y Sarah Paulson también optaron por tenidas negras. Mientras, Dove Cameron llegó a los SAG Awards enfundada en un vestido en blanco y negro de Monique Lhuillier.