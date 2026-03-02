Gente
02 de marzo de 2026 - 09:52

De Demi Moore a Emma Stone: Las celebridades en la red carpet de los SAG Awards

Demi Moore llegando a los 32º Premios Anuales de Actor en el Shrine Auditorium y Expo Hall en Los Ángeles, California. (Rodin Eckenroth/Getty Images/AFP)
Demi Moore llegando a los 32º Premios Anuales de Actor en el Shrine Auditorium y Expo Hall en Los Ángeles, California. (Rodin Eckenroth/Getty Images/AFP)

La gala anual de los SAG Awards anoche reunió en Los Ángeles a las celebridades del séptimo arte. Demi Moore, Emma Stone, Dove Cameron e Irina Shayk fueron algunas diosas que pasaron deslumbrantes por la red carpet hollywoodense. ¡Pasá a admirarlas!

Por la alfombra roja previa a los Óscar pasaron las más destacadas figuras cinematográficas. ¡Sí! Los SAG Awards 2026 convocaron anoche a una verdadera constelación de estrellas en el Shrine Auditorium y Expo Hall en Los Ángeles, California.

Emma Stone a su paso por la red carpet del Shrine Auditorium and Expo Hall. (Amy Sussman/Getty Images/AFP)
Emma Stone a su paso por la red carpet del Shrine Auditorium and Expo Hall. (Amy Sussman/Getty Images/AFP)

La actriz y cantante estadounidense Teyana Taylor y su hija Rue Rose Shumpert asistieron a la 32.ª edición de los Premios Anuales al Actor en el Auditorio Shrine de Los Ángeles. (MICHAEL TRAN / AFP)
La actriz y cantante estadounidense Teyana Taylor y su hija Rue Rose Shumpert asistieron a la 32.ª edición de los Premios Anuales al Actor en el Auditorio Shrine de Los Ángeles. (MICHAEL TRAN / AFP)

Demi Moore se destacó con una alucinante maxivestido que llevaba la firma de Schiaparelli, y Emma Stone se decantó por un vestido color lavanda de Louis Vuitton. Por su parte, Teyana Taylor optó por un traje plateado y llegó de la mano de su pequeña hija Rue Rose.

Gwyneth Paltrow llegó con un traje negro con gran escote al Annual Actor Awards en el Shrine Auditorium and Expo Hall. (Neilson Barnard/Getty Images/AFP)
Gwyneth Paltrow llegó con un traje negro con gran escote al Annual Actor Awards en el Shrine Auditorium and Expo Hall. (Neilson Barnard/Getty Images/AFP)

Kate Hudson en la alfombra roja del Shrine Auditorium en Los Ángeles. (Patrick T. FALLON / AFP)
Kate Hudson en la alfombra roja del Shrine Auditorium en Los Ángeles. (Patrick T. FALLON / AFP)

Gwyneth Paltrow llegó con un look “Total Black” de Givenchy con pronunciado escote y detalles de encaje. Kate Hudson eligió un outfit en color tiza de la afamada casa de moda Valentino.

Sarah Paulson llegando a los SAG Awards 2026 en el Shrine Auditorium and Expo Hall. (Amy Sussman/Getty Images/AFP)
Sarah Paulson llegando a los SAG Awards 2026 en el Shrine Auditorium and Expo Hall. (Amy Sussman/Getty Images/AFP)

Irina Shayk y Sarah Paulson también optaron por tenidas negras. Mientras, Dove Cameron llegó a los SAG Awards enfundada en un vestido en blanco y negro de Monique Lhuillier.

Lookazo en negro. Irina Shayk en la red carpet del Shrine Auditorium and Expo Hall en Los Ángeles, California. (Amy Sussman/Getty Images/AFP)
Lookazo en negro. Irina Shayk en la red carpet del Shrine Auditorium and Expo Hall en Los Ángeles, California. (Amy Sussman/Getty Images/AFP)
Dove Cameron, hermosa a su arribo a la gala anual de los SAG Awards. (VALERIE MACON / AFP)
Dove Cameron, hermosa a su arribo a la gala anual de los SAG Awards. (VALERIE MACON / AFP)