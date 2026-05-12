¡Mirá las fotos Meghan Markle y Harry con sus hijos en Disney!

Para pasar momentos mágicos e inolvidables a pura familia, Meghan Markle y Harry de Inglaterra se dieron una escapadita a Disney con sus hijos Archi Harrison y Lilibet Diana.
Meghan Markle y el príncipe Harry se divirtieron como niños con sus hijos en los más diversos juegos y entretenimientos que ofrece el parque temático Disneyland.
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Meghan se puso un gorro con las orejas de Minnie y la pequeña Lilibet abrazó a Cenicienta y conoció a varias princesas. Además, los duques de Sussex y sus dos pequeños estuvieron en la zona de Star Wars y pasearon en lancha.
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La abuela Doria Ragland, madre de Meghan Markle, también compartió el mágico día en Disney con sus adorados nietos Archie y Lilibet.