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12 de mayo de 2026 a la - 13:10

¡Mirá las fotos Meghan Markle y Harry con sus hijos en Disney!

Meghan Markle y Harry con sus hijos Lilibet y Archie en Disney.
Meghan Markle y Harry con sus hijos Lilibet y Archie en Disney.Instagram/Meghan Markle

Meghan Markle y el príncipe Harry visitaron Disney acompañados de sus hijos Archie (7) y Lilibet (4). Y fue la duquesa de Sussex la encargada de compartir en las redes las postales familiares. ¡Adelante!

Por ABC Color

Para pasar momentos mágicos e inolvidables a pura familia, Meghan Markle y Harry de Inglaterra se dieron una escapadita a Disney con sus hijos Archi Harrison y Lilibet Diana.

Meghan Markle con sus hijos Lilibet y Archie disfrutando momentos mágicos en Disney. (Instagram/Meghan Markle)
Meghan Markle con sus hijos Lilibet y Archie disfrutando momentos mágicos en Disney. (Instagram/Meghan Markle)

Meghan Markle y el príncipe Harry se divirtieron como niños con sus hijos en los más diversos juegos y entretenimientos que ofrece el parque temático Disneyland.

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Diversión en familia. Meghan Markle y Harry de Inglaterra con Lilibet y Archie jugando en la zona Star Wars de Disney. (Instagram/Meghan Markle)
Diversión en familia. Meghan Markle y Harry de Inglaterra con Lilibet y Archie jugando en la zona Star Wars de Disney. (Instagram/Meghan Markle)

Meghan se puso un gorro con las orejas de Minnie y la pequeña Lilibet abrazó a Cenicienta y conoció a varias princesas. Además, los duques de Sussex y sus dos pequeños estuvieron en la zona de Star Wars y pasearon en lancha.

Lilibet y Archie durante un paseo en lancha. (Instagram/Meghan Markle)
Lilibet y Archie durante un paseo en lancha. (Instagram/Meghan Markle)

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Meghan Markle mimándose con su madre Doria Ragland, mientras Lilibet y Archie juegan en Disney. (Instagram/Meghan Markle)
Meghan Markle mimándose con su madre Doria Ragland, mientras Lilibet y Archie juegan en Disney. (Instagram/Meghan Markle)

La abuela Doria Ragland, madre de Meghan Markle, también compartió el mágico día en Disney con sus adorados nietos Archie y Lilibet.