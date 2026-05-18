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18 de mayo de 2026 a la - 09:47

Shakira gana batalla a Hacienda, que deberá devolverle unos 60 millones de euros

La cantante colombiana Shakira actuó durante su gira mundial "Las Mujeres Ya No Lloran" en el SoFi Stadium de Inglewood, California, el 5 de agosto de 2025. Los tribunales españoles ordenaron a la Hacienda Pública que reembolsara a la cantante Shakira más de 55 millones de euros que fueron cobrados indebidamente, anulando una disputa fiscal correspondiente al año 2011, según un documento judicial consultado por la AFP este lunes. (Michael Tran / AFP)
La cantante colombiana Shakira actuó durante su gira mundial "Las Mujeres Ya No Lloran" en el SoFi Stadium de Inglewood, California, el 5 de agosto de 2025. Los tribunales españoles ordenaron a la Hacienda Pública que reembolsara a la cantante Shakira más de 55 millones de euros que fueron cobrados indebidamente, anulando una disputa fiscal correspondiente al año 2011, según un documento judicial consultado por la AFP este lunes. (Michael Tran / AFP)094507+0000 MICHAEL TRAN

La colombiana Shakira quedó absuelta de la acusación de fraude fiscal y Hacienda de España tendrá que devolverle unos 60 millones de euros. ¡Pasá y leé más detalles del caso!

Por ABC Color

Tras casi una década batallando legalmente, Shakira fue absuelta de fraude fiscal en España. La cantante colombiana llegó a estrados judiciales porque el ejercicio que presentó en 2011 fue cuestionado por Hacienda.

La barranquillera aseguraba que en aquel año no residía fiscalmente en tierras españolas, finalmente luego de más de ocho años eso quedó demostrado y ganó la batalla.

Shakira llega con su abogado Pau Molins al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para su juicio por fraude fiscal, en Barcelona, ​​el 20 de noviembre de 2023. El tribunal español anuló el veredicto y ordenó a la Hacienda Pública que devolviera a Shakira más de 55 millones de euros que le fueron cobrados indebidamente. (Pau BARRENA / AFP)
Shakira llega con su abogado Pau Molins al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para su juicio por fraude fiscal, en Barcelona, ​​el 20 de noviembre de 2023. El tribunal español anuló el veredicto y ordenó a la Hacienda Pública que devolviera a Shakira más de 55 millones de euros que le fueron cobrados indebidamente. (Pau BARRENA / AFP)

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El fallo a favor de Shakira deja sin efecto la resolución de 2021 que fue dictada por el Tribunal Económico Administrativo. Así, la colombiana recibirá unos 60 millones de euros, que le fueron retenidos por Hacienda y serán devueltos con los intereses y las costas del juicio, pues el Tribunal Español dio la razón a Shak.

La cantante colombiana Shakira durante un concierto gratuito en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, Brasil, el 2 de mayo pasado. (Pablo PORCIUNCULA / AFP)
La cantante colombiana Shakira durante un concierto gratuito en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, Brasil, el 2 de mayo pasado. (Pablo PORCIUNCULA / AFP)

Shakira: “Nunca existió fraude”

“Después de más de ocho años soportando una brutal exposición pública, campañas orquestadas para destruir mi reputación y noches sin dormir que terminaron afectando a mi salud y al bienestar de mi familia, la Audiencia Nacional finalmente ha puesto las cosas en su sitio. Nunca existió fraude y la propia Administración jamás pudo demostrar lo contrario, sencillamente porque no era cierto”, expresó Shakira, según publica la revista ¡Hola!