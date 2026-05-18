Shakira gana batalla a Hacienda, que deberá devolverle unos 60 millones de euros

Tras casi una década batallando legalmente, Shakira fue absuelta de fraude fiscal en España. La cantante colombiana llegó a estrados judiciales porque el ejercicio que presentó en 2011 fue cuestionado por Hacienda.

La barranquillera aseguraba que en aquel año no residía fiscalmente en tierras españolas, finalmente luego de más de ocho años eso quedó demostrado y ganó la batalla.

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El fallo a favor de Shakira deja sin efecto la resolución de 2021 que fue dictada por el Tribunal Económico Administrativo. Así, la colombiana recibirá unos 60 millones de euros, que le fueron retenidos por Hacienda y serán devueltos con los intereses y las costas del juicio, pues el Tribunal Español dio la razón a Shak.

Shakira: “Nunca existió fraude”

“Después de más de ocho años soportando una brutal exposición pública, campañas orquestadas para destruir mi reputación y noches sin dormir que terminaron afectando a mi salud y al bienestar de mi familia, la Audiencia Nacional finalmente ha puesto las cosas en su sitio. Nunca existió fraude y la propia Administración jamás pudo demostrar lo contrario, sencillamente porque no era cierto”, expresó Shakira, según publica la revista ¡Hola!