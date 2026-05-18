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18 de mayo de 2026 a la - 10:39

Sigourney Weaver plasmó sus huellas en el Teatro Chino de Hollywood

Sigourney Weaver, feliz en la Ceremonia de Huellas de Manos y Pies en su honor en el Teatro Chino TCL en Hollywood, California. (Kevin Winter/Getty Images/AFP)
Sigourney Weaver, feliz en la Ceremonia de Huellas de Manos y Pies en su honor en el Teatro Chino TCL en Hollywood, California. (Kevin Winter/Getty Images/AFP) 174528+0000 KEVIN WINTER

La actriz Sigourney Weaver, ícono del cine de ciencia ficción, plasmó sus huellas en el Teatro Chino de Hollywood. En la emotiva ceremonia, la artista de 76 años estuvo acompañada de Pedro Pascal y James Cameron.

Por ABC Color

La neoyorkina Sigourney Weaver, actriz que brilló en Avatar, Alien, Cazafantasmas y otras inolvidables películas, fue homenajeada en Hollywood hace unos días.

La actriz estadounidense Sigourney Weaver deja las huellas de sus pies descalzos en el cemento durante su ceremonia de huellas de manos y pies en el Teatro Chino TCL en Hollywood. (Frederic J. Brown / AFP)
La actriz estadounidense Sigourney Weaver deja las huellas de sus pies descalzos en el cemento durante su ceremonia de huellas de manos y pies en el Teatro Chino TCL en Hollywood. (Frederic J. Brown / AFP)

Sigourney Weaber plasmó emocionada y feliz las huellas de sus manos y sus pies en el cemento del Teatro Chino, uno de los sitios más legendarios de Hollywood.

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Pedro Pascal acompañó a Sigourney Weaver en el homenaje en Hollywood. (Frederic J. Brown / AFP)
Pedro Pascal acompañó a Sigourney Weaver en el homenaje en Hollywood. (Frederic J. Brown / AFP)

La artista Sigourney Weaver, a quien también veremos en breve en The Mandalorian & Grogu, estuvo acompañada del actor Pedro Pascal y el director James Cameron en tan importante ocasión en su vida profesional.

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James Cameron y Pedro Pascal junto a la homenajeada Sigourney Weaver en el Teatro Chino TCL en Hollywood, California. (Kevin Winter/Getty Images/AFP)
James Cameron y Pedro Pascal junto a la homenajeada Sigourney Weaver en el Teatro Chino TCL en Hollywood, California. (Kevin Winter/Getty Images/AFP)

La verdadera leyenda de la ciencia ficción recibió así un merecido homenaje a sus varias décadas de carrera actoral. Las huellas de Sigourney Weaver ya quedan para la historia en el emblemático teatro hollywoodense.