Sigourney Weaver plasmó sus huellas en el Teatro Chino de Hollywood

La neoyorkina Sigourney Weaver, actriz que brilló en Avatar, Alien, Cazafantasmas y otras inolvidables películas, fue homenajeada en Hollywood hace unos días.

Sigourney Weaber plasmó emocionada y feliz las huellas de sus manos y sus pies en el cemento del Teatro Chino, uno de los sitios más legendarios de Hollywood.

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La artista Sigourney Weaver, a quien también veremos en breve en The Mandalorian & Grogu, estuvo acompañada del actor Pedro Pascal y el director James Cameron en tan importante ocasión en su vida profesional.

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La verdadera leyenda de la ciencia ficción recibió así un merecido homenaje a sus varias décadas de carrera actoral. Las huellas de Sigourney Weaver ya quedan para la historia en el emblemático teatro hollywoodense.