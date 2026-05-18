Video: Néstor Ortigoza protagonizó pelea en discoteca de Buenos Aires

El diario Clarín de Argentina recuerda que tras haber puesto punto final a su carrera futbolística, Néstor Ortigoza quedó en el centro de la polémica luego de ser denunciado por su expareja en una causa por violencia de género en 2024, acusándolo de haber incumplido la restricción impuesta por la Justicia. Pese a esto, tres meses después, el exjugador volvió a acaparar la atención al mostrarse muy “acaramelado” junto a Rocío Oliva, expareja de Diego Maradona, en un local nocturno.

Aunque ambos suelen mantener un perfil bajo en relación con el romance que los une desde hace un tiempo, la pareja dio de qué hablar una vez más luego de protagonizar un violento episodio en una discoteca recientemente en la provincia de Buenos Aires.

Según los datos recopilados por el mencionado medio, ambos fueron a "Tropitango Bailable" con la intención de disfrutar tiempo de calidad, pero lo que comenzó como una salida de tragos y distensión terminó de la peor manera.

Ortigoza fue agarrado del cuello y retirado del lugar por personal de seguridad, mientras que el conflicto se habría desencadenado luego de que Oliva fuera presuntamente agredida.

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Ortigoza intentó defender a su pareja

Ante esa situación, el exfutbolista intentó intervenir para defenderla y se mostró visiblemente alterado con los empleados.

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En un video que se viralizó en las redes sociales se puede ver cómo el exalbirrojo se enfrenta cuerpo a cuerpo con varios hombres en medio de la multitud dentro de la discoteca.

Ante la trascendencia que tomó la situación en el local bailable, Rocío Oliva no guardó silencio. “Lo que ella me indica es que todo se dio, porque en un momento, algunos integrantes del personal de seguridad la tomaron a ella por el cuello“, contó la periodista Débora D’Amato, quien fue contactada por Rocío Oliva para dar su versión de los hechos.

“Y parte de lo que sucedió, lo volvió loco (a Nestor Ortigoza), en el bueno mal sentido de la palabra, y acciona ante esta situación“, enfatizó.

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