¿Alejandro Fernández y su hijo Alex están distanciados? Leé qué dijo el heredero de “El Potrillo”

Alex Fernández (32), hijo de “El Potrillo” Alejandro Fernández (55), utilizó sus redes sociales para emitir un comunicado y esclarecer acerca de los rumores sobre el supuesto distanciamiento con su padre.

“Queridos amigos, medios de comunicación y público en general: A mi llegada a México, después de más de 20 días de gira en el extranjero, me he encontrado con algunos comentarios relacionados con mi relación con mi papá, Alejandro Fernández. Quiero aclarar, con todo respeto y absoluta claridad, que no existe ningún distanciamiento ni enfrentamiento entre nosotros”, expresó Alex Fernández en una publicación conjunta con su padre Alejandro Fernández en la red social Instagram.

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Alex Fernández: ““Amo profundamente a mi papá”

El posteo de Alex Fernández fue acompañado de una entrañable postal, donde se ve a su padre Alejandro Fernández abrazándolo.

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“Amo profundamente a mi papá, me siento muy orgulloso de él y agradezco de corazón el apoyo, el cariño y los consejos que siempre me ha dado, tanto en mi vida personal como en mi camino artístico. Cualquier versión que sugiera lo contrario es completamente falsa”, siguió escribiendo Alex Fernández al tiempo de destacar: “Gracias por su cariño, por su respeto y por acompañarme siempre”.

Recordemos que, hace solo unos días, el joven cantante Alex Fernández actuó en nuestro país acompañado de marichis, en el marco del show del grupo español Mocedades.