Diego Gómez es el Mejor Jugador Joven del Brighton. ¿Qué dijo su novia?

Ayer fue un día muy especial para el futbolista Diego Gómez Amarilla (23), pues recibió el trofeo como Mejor Jugador Joven del Brighton & Hove Albion FC de Inglaterra.

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“¡Soy lágrimas! Tan orgullosa de vos, mi amor", escribió Geraldine Villagra junto a un emoji de corazón en sus historias de Instagram, donde compartió imágenes del momento en el que su novio Diego Gómez recibió la importante distinción.

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“Por esta y muchas más”, destacó la enamorada Geral Villagra en otra publicación donde se la ve muy elegante junto Diego Gómez con el trofeo de Mejor Jugador Joven del Brighton & Hove Albion FC de Inglaterra en sus manos.

El mediocampista compatriota Diego Gómez se destacó en esta temporada en el Brighton convirtiendo 10 goles y una asistencia en 36 partidos disputados, convirtiéndose así también en una figura emergente de la Premier League.