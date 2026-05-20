Gente
20 de mayo de 2026 a la - 10:16

Diego Gómez es el Mejor Jugador Joven del Brighton. ¿Qué dijo su novia?

Diego Gómez con traje oscuro besa a Geraldine Villagra, elegante en vestido burdeos, sosteniendo un trofeo y sonriendo feliz.
Diego Gómez, con su trofeo en mano, besa a Geraldine Villagra en un evento especial en Inglaterra.Captura de la historia de Instagram de Geraldine Villagra

El futbolista compatriota Diego Gómez recibió el trofeo como Mejor Jugador Joven del Brighton de Inglaterra y su novia Geraldine Villagra se mostró muy emocionada en las redes. Pasá y leé qué dijo la pareja del oriundo de Misiones.

Por ABC Color

Ayer fue un día muy especial para el futbolista Diego Gómez Amarilla (23), pues recibió el trofeo como Mejor Jugador Joven del Brighton & Hove Albion FC de Inglaterra.

Diego Gómez de pie, sonriente, sosteniendo un trofeo octogonal en un evento deportivo formal con fondo oscuro.
Diego Gómez posa feliz con su trofeo de Mejor Jugador Joven del Brighton. (Instagram/Brighton & Hove Albion FC)

Lea más: ¡Mirá el video del albirrojo Diego Gómez y su novia armando el árbol de Navidad en Inglaterra!

“¡Soy lágrimas! Tan orgullosa de vos, mi amor", escribió Geraldine Villagra junto a un emoji de corazón en sus historias de Instagram, donde compartió imágenes del momento en el que su novio Diego Gómez recibió la importante distinción.

Diego Gómez, vestido formal, recibe un premio en el centro de un escenario iluminado rodeado de presentadores y una audiencia.
Diego Gómez fue premiado en un evento en el que el Brighton celebra a sus jóvenes talentos. (Captura de la historia de Instagram de Geraldine Villagra)

Lea más: El albirrojo Diego Gómez y su novia, de vacaciones en Colombia

“Por esta y muchas más”, destacó la enamorada Geral Villagra en otra publicación donde se la ve muy elegante junto Diego Gómez con el trofeo de Mejor Jugador Joven del Brighton & Hove Albion FC de Inglaterra en sus manos.

El mediocampista compatriota Diego Gómez se destacó en esta temporada en el Brighton convirtiendo 10 goles y una asistencia en 36 partidos disputados, convirtiéndose así también en una figura emergente de la Premier League.