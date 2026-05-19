Diego Gómez es elegido el mejor jugador joven del Brighton tras gran temporada en Inglaterra

Diego Gómez continúa cosechando reconocimientos en el exigente fútbol inglés. El futbolista paraguayo de 23 años fue distinguido de manera oficial por el Brighton & Hove Albion como el mejor jugador joven de la temporada, un galardón que premia la campaña más destacada de su carrera profesional, en la que registró una producción de 10 goles y una asistencia al cabo de 36 compromisos disputados.

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El oriundo de Mburica Retá dejó una huella imborrable en el balompié inglés, al escribir su nombre en las páginas doradas de la EFL Cup (Carabao Cup), finalizando la edición 2025/26 como el máximo artillero en soledad del tradicional certamen, hito con el cual se transformó en el primer futbolista paraguayo de la historia en liderar una tabla de goleadores en cualquier torneo del fútbol inglés.

Our Women's and Men's Young Player of the Season winners are... Charlie Rule & Diego Gomez! 🤩 pic.twitter.com/JfKUwjsgys — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) May 19, 2026

Retorno tras lesión y un cierre de alta exigencia

En el plano local, el volante ofensivo de la Albirroja concretó su retorno a las canchas en el último compromiso frente al Leeds United, luego de haber permanecido ausente durante tres jornadas consecutivas debido a una lesión. Pese a que el encuentro concluyó en derrota para las ‘Gaviotas’, la recuperación del canterano de Libertad representa una pieza clave para el cuerpo técnico de cara al cierre de la temporada.

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El mediocampista paraguayo ya planifica lo que será la última jornada de la Premier League de Inglaterra, en el que el Brighton recibirá al Manchester United, duelo marcará el cierre del año competitivo a nivel de clubes para el volante. Tras la culminación del torneo británico, concentrará su atención a la selección paraguaya de Gustavo Alfaro, el futbolista oriundo de Mburica Retá se perfila como una de las principales figuras del combinado albirrojo en el Mundial 2026.