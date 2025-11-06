¡Mirá el video del albirrojo Diego Gómez y su novia armando el árbol de Navidad en Inglaterra!

A más de un mes y medio del 25 de diciembre, el futbolista compatriota Diego Gómez y su novia, Geral Villagra, ya viven al máximo el espíritu navideño. La parejita armó feliz de la vida el tradicional arbolito en la sala de su hogar en Inglaterra.

El jugador del Brighton & Hove Albion FC de la Premier League del fútbol inglés se mostró entusiasmado junto a su novia armando de cero el árbol de Navidad. Y fue la bella Geral Villagra la encargada de compartir en las redes el mágico momento.

"Mood navideño activado. ¡Esta es tu señal para hacerlo también! No soy decoradora, pero con mi mamá siempre armamos el arbolito y fue ella quien me contagió el espíritu navideño”, contó Geral Villagra en su cuenta de Instagram.

“Me faltaron algunos detalles… pero yo soy la más ansiosa, no podía esperar. ¿Les gustó?“, preguntó la novia del futbolista Diego Gómez a sus seguidores cibernéticos.

