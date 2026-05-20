Gente
20 de mayo de 2026 a la - 14:22

Juanes celebra a pura familia la graduación de su hija Luna

¡Hermosa familia! Juanes y su esposa Karen Martínez junto a la graduada Luna y su hermanos Paloma y Dante.
¡Hermosa familia! Juanes y su esposa Karen Martínez junto a la graduada Luna y su hermanos Paloma y Dante.Instagram/Juanes

El colombiano Juanes vivió uno de los momentos más emocionantes de su vida al ver a su primogénita Luna (22) graduarse en el Boston College. “Quiero que sepas hoy y siempre que aquí estaré para apoyarte y cuidarte siempre”, expresó el cantante de “La camisa negra”.

Por ABC Color

“Luna, parece que fue ayer cuando estábamos aquí llorando al dejarte en esta ciudad de fríos y calores, la bella Boston. Tengo nervios y mucho orgullo de saber que lo has logrado. Has dado un paso más en este camino de la vida y como familia estamos muy orgullosos de tus logros”, comenzó escribiendo Juan Esteban Aristizábal en su cuenta de Instagram tras la graduación universitaria de su hija mayor, Luna.

La flamante graduada Luna Aristizábal, hija del cantante colombiano Juanes. (Instagram/Juanes)
La flamante graduada Luna Aristizábal, hija del cantante colombiano Juanes. (Instagram/Juanes)

Lea más: Te presentamos a la familia de Juanes

“En lo personal sé que pasaste por muchos obstáculos en este lugar y que tu aprendizaje y crecimiento personal hoy están a otro nivel. Qué alegría celebrarte en compañía de tu mamá, Paloma y Dante”, continuó expresando Juanes en las redes, donde compartió imágenes de la graduación de Luna en la carrera de Comunicación en el Boston College.

Lea más: Juanes tras la muerte de su madre: “Será imposible acostumbrarme a su ausencia”

La graduada universitaria Luna junto a sus orgullosos padres Juanes y Karen Martínez. (Instagram/Juanes)
La graduada universitaria Luna junto a sus orgullosos padres Juanes y Karen Martínez. (Instagram/Juanes)

El orgulloso papá Juanes además destacó emocionado: “Eres ejemplo de disciplina para todos nosotros y nuestros corazones están hoy y siempre contigo. Este es solo un paso más hacia la consagración y la realización de tus sueños y planes. Quiero que sepas hoy y siempre que aquí estaré para apoyarte y cuidarte siempre. Te amo con el alma entera y más. ¡Seguimos!“.

Juanes y su esposa Karen Martínez se casaron en 2004 y son padres de Luna (22), Paloma (20) y Dante (16). La familia completa estuvo presente en la graduación de la hija mayor del famoso cantante muy querido en nuestro país.