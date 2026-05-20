Juanes celebra a pura familia la graduación de su hija Luna

“Luna, parece que fue ayer cuando estábamos aquí llorando al dejarte en esta ciudad de fríos y calores, la bella Boston. Tengo nervios y mucho orgullo de saber que lo has logrado. Has dado un paso más en este camino de la vida y como familia estamos muy orgullosos de tus logros”, comenzó escribiendo Juan Esteban Aristizábal en su cuenta de Instagram tras la graduación universitaria de su hija mayor, Luna.

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“En lo personal sé que pasaste por muchos obstáculos en este lugar y que tu aprendizaje y crecimiento personal hoy están a otro nivel. Qué alegría celebrarte en compañía de tu mamá, Paloma y Dante”, continuó expresando Juanes en las redes, donde compartió imágenes de la graduación de Luna en la carrera de Comunicación en el Boston College.

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El orgulloso papá Juanes además destacó emocionado: “Eres ejemplo de disciplina para todos nosotros y nuestros corazones están hoy y siempre contigo. Este es solo un paso más hacia la consagración y la realización de tus sueños y planes. Quiero que sepas hoy y siempre que aquí estaré para apoyarte y cuidarte siempre. Te amo con el alma entera y más. ¡Seguimos!“.

Juanes y su esposa Karen Martínez se casaron en 2004 y son padres de Luna (22), Paloma (20) y Dante (16). La familia completa estuvo presente en la graduación de la hija mayor del famoso cantante muy querido en nuestro país.