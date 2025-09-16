Juanes tras la muerte de su madre: “Será imposible acostumbrarme a su ausencia”

“A veces hay cosas en la vida de las que nunca hubiera querido escribir; esta es una de esas… El pasado lunes 8 de septiembre, a la 1 de la mañana, mi madre adorada emprendió el viaje hacia una mejor vida, llevándose con ella gran parte de mi existencia", comenzó escribiendo muy dolido Juanes en su cuenta de Instagram.

“Alicia fue sabia, generosa, optimista, la mejor mamá y abuela, la mejor esposa, la consejera, la chistosa, la indispensable, la única, la irreverente, la insustituible; la que siempre tenía una sonrisa o un buen consejo en mis peores momentos de ansiedad; a la que llamaba todos los días, desde donde estuviera para pedirle su bendición; la que me enseñó la fe a través del amor; la que me enseñó a creer en mí; la que me trajo a este mundo”, siguió relatando Juan Esteban Aristizábal junto a algunas postales de doña Alicia.

Juanes: “Me deja una luz inmensa que ocupará su vacío”

Luego, muy triste Juanes aseguró: “A veces siento que, de verdad, se llevó todo. Pero fue, y será, tan eterna que me deja una luz inmensa que ocupará su vacío. Sé que será imposible acostumbrarme a su ausencia pero tengo la certeza de que ella estará en todas partes, al mismo tiempo y mas cerca de mí”.

“Aquí sigo, buscando en mí la fuerza para continuar, con el inmenso agradecimiento a todos y cada uno de los mensajes que me han hecho llegar de todas partes. Les agradezco en el alma el detalle que han tenido conmigo y mi familia. Y como decía mi mamá… Los adoro“, se puede leer al finalizar el posteo de Juanes, quien así agradeció a sus fans de todo el mundo por las muestras de apoyo en este momento tan difícil de su vida.

