La diseñadora Emma Viedma dio el “sí, quiero” a Vicente Scavone

Emma Viedma Paoli y Vicente Scavone unieron sus vidas en matrimonio el sábado 16 de mayo ante el altar de la iglesia de San Ignacio, en Misiones, tras varios años de noviazgo.

“16-05-2026. Dios en nosotros para siempre. Solamente gratitud”, expresó emocionada la recién casada Emma Viedma al compartir en su cuenta de Instagram las postales del día de su boda.

Las pequeñas Verona y Sienna, frutos del amor que se profesan Emma Viedma y Vicente “Viche” Scavone fueron las más tiernas testigos del “sí, quiero” de sus padres.

Y, como era de esperarse, Emma Viedma se encargó de diseñar su vestido de novia que fue realizado en seda natural, tules franceses y detalles hechos por artesanas paraguayas. “No diseñé un vestido para un día, diseñé una pieza eterna”, contó la esposa de “Viche” Scavone en la red social de la camarita.

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La ceremonia religiosa contó con la presencia de la gran maestra Berta Rojas, quien con su guitarra hizo que la bendición nupcial fuera aún más sublime y emotiva. “Tan agradecida contigo amiga. Te adoro y te admiro. Gracias por alegrarnos el alma con tus cuerdas y tu talento único”, expresó Emma Viedma en las redes.

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La boda Scavone-Viedma reunió en la ciudad de San Ignacio a varios mediáticos, entre quienes estuvieron el conductor Carlitos Ortellado y su esposa Giselle Lesme, la actriz Lali González, la cineasta Tana Schémbori, Sasha Huber, Leryn Franco y su esposo Rodrigo Galeano.