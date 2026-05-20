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20 de mayo de 2026 a la - 13:36

La diseñadora Emma Viedma dio el “sí, quiero” a Vicente Scavone

Emma Viedma luciendo un vestido blanco con detalles plateados, sonríe abrazada a Vicente Scavone en traje claro con un ramo de flores.
Emma Viedma y Vicente Scavone celebraron su unión matrimonial con una fiesta al aire libre en San Ignacio, Misiones.Instagram/Emma Viedma

La diseñadora de moda Emma Viedma y Vicente “Viche” Scavone se juraron amor eterno el pasado fin de semana. La ceremonia religiosa tuvo lugar en San Ignacio, Misiones, hasta donde llegaron varios mediáticos invitados.

Por ABC Color

Emma Viedma Paoli y Vicente Scavone unieron sus vidas en matrimonio el sábado 16 de mayo ante el altar de la iglesia de San Ignacio, en Misiones, tras varios años de noviazgo.

“16-05-2026. Dios en nosotros para siempre. Solamente gratitud”, expresó emocionada la recién casada Emma Viedma al compartir en su cuenta de Instagram las postales del día de su boda.

Emma Viedma sonríe en un vestido de novia claro, sosteniendo un ramo de hojas verdes, en un ambiente decorado con plantas.
¡Muy sonriente! La bella novia Emma Viedma enfundada en su vestido de seda natural, tules franceses y detalles hechos por artesanas paraguayas. (Instagram/Emma Viedma)

Las pequeñas Verona y Sienna, frutos del amor que se profesan Emma Viedma y Vicente “Viche” Scavone fueron las más tiernas testigos del “sí, quiero” de sus padres.

Los recién casados Emma Viedma y Vicente Scavone rodeados de sus seres más queridos. (Instagram/Emma Viedma)
Los recién casados Emma Viedma y Vicente Scavone rodeados de sus seres más queridos. (Instagram/Emma Viedma)

Y, como era de esperarse, Emma Viedma se encargó de diseñar su vestido de novia que fue realizado en seda natural, tules franceses y detalles hechos por artesanas paraguayas. “No diseñé un vestido para un día, diseñé una pieza eterna”, contó la esposa de “Viche” Scavone en la red social de la camarita.

Emma Viedma en vestido elegante, Vicente Scavone con traje claro, acompañados de Gi Lesme y Carlitos Ortellado, todos sonrientes.
Los flamantes esposos Emma Viedma y Vicente Scavone posan con Carlitos Ortellado y Gi Lesme. (Instagram/Carlitos Ortellado)

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Dos mujeres sonrientes, una con vestido blanco y otra en beige, abrazadas con copas de vino en un evento al aire libre.
La novia Emma Viedma junto a su amiga Sasha Huber. (Instagram/Sasha Huber)

La ceremonia religiosa contó con la presencia de la gran maestra Berta Rojas, quien con su guitarra hizo que la bendición nupcial fuera aún más sublime y emotiva. “Tan agradecida contigo amiga. Te adoro y te admiro. Gracias por alegrarnos el alma con tus cuerdas y tu talento único”, expresó Emma Viedma en las redes.

Leryn Franco en vestido claro y Rodrigo Galeano en traje claro, ambos usando gafas de sol y sosteniendo vasos, rodeados de vegetación.
Leryn Franco y Rodrigo Galeano en la fiesta de boda de Emma Viedma y Vicente Scavone en San Ignacio. (Instagram/Leryn Franco)

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Emma Viedma sonríe en un elegante vestido rojo, posando junto a un lago con vegetación y colinas de fondo.
¡Lady in red! La actriz Lali González también estuvo presente en la boda de la diseñadora Emma Viedma y Vicente Scavone. (Instagram/Lali González)

La boda Scavone-Viedma reunió en la ciudad de San Ignacio a varios mediáticos, entre quienes estuvieron el conductor Carlitos Ortellado y su esposa Giselle Lesme, la actriz Lali González, la cineasta Tana Schémbori, Sasha Huber, Leryn Franco y su esposo Rodrigo Galeano.